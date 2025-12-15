Η ζωή στα μπλόκα συνεχίζεται, καθώς οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση τη λίστα με τα αιτήματα όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η λίστα δε διαφέρει πολύ με αυτή που είχαν καταθέσει το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κανένα βήμα προς την εκπλήρωσή τους.

Από τη Νίκαια, πριν τη διάσκεψη των κεκλεισμένων θυρών, είχαν κάνει σαφές πως δεν πρόκειται να γυρίσουν σπίτι τους, αν δεν νικήσουν. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι θέλουν να πετύχουν ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για την επόμενη γενιά.

Το κρυφό, αλλά μεγαλύτερο αίτημα

Οι νέοι φοβούνται πως είναι καταδικασμένοι να αφήσουν τη γη των προγόνων τους και τη δουλειά που αγαπούν, επειδή δε θα μπορούν να επιβιώσουν διαφορετικά. «Δεν αξίζει να οργώσουμε», αναφέρει στο «Βήμα» χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπέης, ένας νέος αγρότης και γεωπόνος.

Ο Νίκος Πικρός είναι και αυτός νέος αγρότης και απόφοιτος της Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλίας, από την πλευρά του επισημαίνει πως: «η κυβέρνηση πρέπει να μας βοηθήσει, για να μείνουν οι νέοι στα χωριά και στα χωράφια τους».

Η οργή και η κλιμάκωση

Πολλοί συγχέουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους αγρότες στα μπλόκα, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Οι αγρότες ζητούν και διεκδικούν πλήρη διαφάνεια, αλλά και δικαιοσύνη για την υπόθεση. Μάλιστα, τα όσα βλέπουν να εξελίσσονται στην Εξεταστική Επιτροπή τους προκαλούν οργή και αγανάκτηση, όπως δηλώνουν στο «Βήμα».

Για αυτόν τον λόγο και στα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση γίνεται ειδική μνεία: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Όσο δε βλέπουν μία «πράξη καλής θελήσεως από την πλευρά της κυβέρνησης», κατά τους ίδιους, λοιπόν, θα παραμείνουν στο δρόμο και θα κλιμακώνουν τον αγώνα τους.

Τη Δευτέρα δε, έχει γίνει κάλεσμα για συμπαράσταση έξω από τα Δικαστήρια της Λάρισας, για τα αγροτοδικία που εκδικάζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», τρακτέρ αναμένεται να βρεθούν για ακόμα μία φορά στο κέντρο της πόλης εντός ολίγων ημερών, ενώ δεν αποκλείεται συμβολικά να παραμείνουν παραταγμένα και για μια ολόκληρη νύχτα.

Η Ελλάδα στα δύο

Στο τραπέζι της συζήτησης για τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, οι αγρότες έχουν θέσει πολλές ιδέες, που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση.

Ανάμεσα σε αυτά είναι ο εκ νέου και διαρκείας αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, πιθανό είναι και το κλείσιμο της σήραγγας των Τεμπών, «κόβοντας» την Ελλάδα ουσιαστικά στα δύο.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής μένουν ανυποχώρητοι και δε φοβούνται να «τεντώσουν το σκοινί στα άκρα» μέχρι να κερδίσουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Δίπλα τους έχουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, η οποία τους στηρίζει με διάφορους τρόπους, άλλοι τους πάνε τρόφιμα και ποτά στα μπλόκα, άλλοι που είναι μουσικοί οργανώνουνε μουσικές βραδιές και άλλοι απλώς παρακολουθούν τον αγώνα τους με αγωνία στέλνοντάς τους μηνύματα συμπαράστασης.

Τα αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα: