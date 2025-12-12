Στην κατάσχεση ενός ξένου τάνκερ προχώρησε το Ιράν, σύμφωνα με σχετικές αναφορές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από τις ανακοινώσεις για το θέμα προκύπτει ότι το τάνκερ φέρεται να μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα «λαθραίου ντίζελ» στον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των μεγάλων επιδοτήσεων και της κατάρρευσης της αξίας του εθνικού του νομίσματος, έχει εντείνει τις προσπάθειες κατά της εκτεταμένης λαθρεμπορίας καυσίμων — τόσο χερσαίας προς γειτονικές χώρες όσο και θαλάσσιας προς αραβικά κράτη του Κόλπου.

Αντίποινα για το τάνκερ Skipper;

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός IRIB δεν ανέφερε το όνομα του πλοίου ούτε την εθνικότητά του στην ιστοσελίδα του, όμως η κίνηση έρχεται μετά από τις αποκαλύψεις ότι το τάνκερ που κατάσχεσαν οι ΗΠΑ ανοιχτά την Βενεζουέλα ανήκε σε αυτό που είναι γνωστό ως «σκιώδης στόλος» του Ιράν.

Το τάνκερ Skipper που κατάσχεσαν οι Αμερικανοί μαζί με το φορτίο του -το οποίο ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι θα το κρατήσουν- μετέφερε σύμφωνα με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι αργό πετρέλαιο από την Βενεζουέλα και το Ιράν, ενώ βρισκόταν στην λίστα κυρώσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το Skipper κατευθύνεται στο Χιούστον του Τέξας.