Στο 8-6 (με ματς λιγότερο, αυτό κόντρα στη Φενέρ) έπεσε ο Ολυμπιακός μετά το κάκιστο βράδυ στην έδρα της Μπαρτσελόνα και την ήττα με 98-85. Ομάδα-φάντασμα, με αβίαστα λάθη και παράδοση άνευ όρων, έκανε την καταλανική ομάδα να μοιάζει με μεγαθήριο. Ακολουθούν οι δύο αγώνες με Βαλένθια και Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, στην προσεχή «διαβολοβδομάδα».

Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει στη Βαρκελώνη με στόχο να πάρει πράγματα από την επίθεση ώστε να πάρει και το πλεονέκτημα χτίζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Αντ’ αυτού, άφησε την Μπαρτσελόνα να κάνει το ματς ντέρμπι κυρίως γιατί είχε μόνο δύο παίκτες να σηκώνουν το βάρος. Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ πέτυχαν τους 17 από τους 22 πόντους στην πρώτη περίοδο, με τους γηπεδούχους να είναι κοντά στο σκορ (21-22).

Στη δεύτερη περίοδο το δεύτερο φάουλ του Φουρνιέ στέρησε τη δυνατότητα από τον Μπαρτζώκα να τον χρησιμοποιήσει περισσότερο, ενώ τα λάθη σημάδεψαν τη γενικότερη εικόνα της αναμέτρησης.

Για ακόμα μία φορά οι Πειραιώτες δεν μπορούσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους δίχως να αισθάνονται την τρομερή πίεση, ενώ τα μόλις τρία τρίποντα έδειχναν ξεκάθαρα πως δεν είχαν βρει τρόπο να «ξεμπουκώσαν», την ώρα που Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ με 11 και 10 πόντους, συνέχιζαν να τραβούν το κάρο στη λάσπη (42-39 ημίχρονο).

Το τρίτο δεκάλεπτο τα προβλήματα του Ολυμπιακού μονομιάς γιγαντώθηκαν. Κλάιμπερν και Πάντερ έκαναν ζημιά, τα λάθη των «ερυθρολεύκων» πήγαν τη διαφορά ακόμα και στους 18 πόντους και η Μπαρτσελόνα, χωρίς να κάνει τίποτα σπουδαίο, έκλεισε στο +16 (72-56).

H κατάρρευση των Πειραιωτών είχε και συνέχεια. Ένας αγνώριστος Ολυμπιακός, σίγουρα στη χειρότερη φετινή του εμφάνιση, δίχως χαρακτήρα και ψυχή και με αβίαστα λάθη, έγινε έρμαιο της Μπαρτσελόνα. Το 98-85 έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης και η ομάδα του Μπαρτζώκα καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της και να δείξει χαρακτήρα στα επόμενα.