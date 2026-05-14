Πολύχρωμο αλλά και μυρωδάτο θα είναι σε λίγες μέρες το Αλσος Αιγάλεω, η μοναδική, σημαντική φλέβα πρασίνου του δήμου. Το γνωστό και ως Μπαρουτάδικο θα γεμίσει και πάλι κόσμο, μυρωδιές και χρώματα καθώς από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, θα φιλοξενήσει την 22η ανθοκομική έκθεση του.

Βότανα και αρωματικά φυτά

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα βότανα και τα αρωματικά φυτά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία στην καθημερινότητα, την υγεία, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

Η Ανθοκομική Έκθεση θα διαρκέσει από τις 19 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου 2026 και θα λειτουργεί καθημερινά, 10:00 – 22:00, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, παραγωγοί λουλουδιών, φυτών, βοτάνων, αρωματικών ειδών και προϊόντων κήπου θα δώσουν το «παρών», προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν πολύχρωμο και ευωδιαστό κόσμο, να επιλέξουν φυτά για τους χώρους τους και να ενημερωθούν από ειδικούς για τις ιδιότητες, την καλλιέργεια, τη χρήση και τη φροντίδα τους.

Μουσικές βραδιές

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται καθημερινά μουσικές βραδιές, καλλιτεχνικές δράσεις, καθώς και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας ένα ζωντανό περιβάλλον ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης.

Σας περιμένουμε – δημότες, κατοίκους και επισκέπτες – να ανακαλύψουμε μαζί τον πολύχρωμο κόσμο των λουλουδιών, των βοτάνων και των αρωματικών φυτών, μέσα από μια εμπειρία που συνδυάζει τη γνώση με την απόλαυση και ενισχύει τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον.