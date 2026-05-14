Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή στραγγαλίζει την προσφορά καυσίμων.

Παρά την προσωρινή «ανάσα» που δίνουν οι πρόσφατες εκπτώσεις των αεροπορικών εταιρειών για να δελεάσουν το κοινό, ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) προειδοποιεί ότι το αυξημένο κόστος είναι πλέον αδύνατον να απορροφηθεί.

Με το φάντασμα των ελλείψεων να πλανάται πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι υψηλοί ναύλοι θα αποτελέσουν τη νέα κανονικότητα τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Ο επικεφαλής της IATA Willie Walsh δήλωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος οι εταιρείες να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος με την πάροδο του χρόνου. Όπως ανέφερε στο BBC εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία πως ο κλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ελλείψεις καυσίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν και επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν ξανά αύριο, ο αντίκτυπος της αναταραχής που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να είναι αισθητός μέχρι το επόμενο έτος.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «σαφείς ότι επί του παρόντος δεν παρατηρούν έλλειψη καυσίμων».

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι τιμές

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στο Ιράν, είχε δραματικό αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων και προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Η Ευρώπη, και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, βασίζονται συνήθως σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την περιοχή και προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, η ΕΕ δήλωσε ότι δεν υπάρχει ρυθμιστικός λόγος για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται καύσιμα αμερικανικών προδιαγραφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή τους θα γίνει με προσεκτική διαχείριση.

Την Τετάρτη, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Dan Jorgensen, δήλωσε ότι δεν αναμένει σοβαρή έλλειψη βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει προβλήματα εφοδιασμού μακροπρόθεσμα. Ο διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού ομίλου Tui, Sebastien Ebel, δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένει ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Προβληματισμός για την περίοδο αιχμής

Αλλά ο Walsh είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου. «Νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο χρόνος», εξήγησε. «Συνήθως περιμένεις να δεις μια αύξηση 25% στις πτήσεις και τις απαιτήσεις σε καύσιμα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε σύγκριση, ας πούμε, με τον Μάρτιο».

«Νομίζω ότι η ανησυχία θα είναι ότι αν δεν βρεθεί επαρκής εναλλακτική προσφορά, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις όταν μπούμε στην περίοδο αιχμής του καλοκαιριού». Ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπήρχε λόγος πανικού και ότι η εκτεταμένη ακύρωση πτήσεων θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει ήδη αντικατοπτριστεί στο κόστος των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, ορισμένες από τις οποίες έχουν παρουσιάσει σημαντικές αυξήσεις. Αλλά σύμφωνα με τους επικεφαλής των αεροπορικών εταιρειών, ορισμένοι ναύλοι στην Ευρώπη έχουν στην πραγματικότητα μειωθεί, επειδή οι αερομεταφορείς προσφέρουν εκπτώσεις σε μια προσπάθεια να πείσουν τους διστακτικούς ταξιδιώτες να πετάξουν.

Ωστόσο, ο Walsh επέμεινε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει. «Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να απορροφήσουν το πρόσθετο κόστος που βιώνουν», εξήγησε. «Μπορεί να υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις όπου οι εταιρείες θα κάνουν εκπτώσεις για να τονώσουν την κυκλοφορία… αλλά με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο ότι η υψηλή τιμή του πετρελαίου θα αντικατοπτριστεί σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων».

Πρόσθεσε ότι η αναταραχή στον εφοδιασμό αργού πετρελαίου και οι ζημιές στις εγκαταστάσεις διύλισης στον Κόλπο σημαίνουν ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν τώρα, οι τιμές των καυσίμων είναι απίθανο να μειωθούν γρήγορα. «Όπως και να το δει κανείς, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες ακόμη, και μπορεί πράγματι να συνεχιστεί μέχρι το επόμενο έτος», δήλωσε.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι προμηθευτές καυσίμων διατηρούν «αποθέματα καυσίμων για να στηρίξουν την ανθεκτικότητά τους» και ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με την αεροπορική βιομηχανία για τη διατήρηση των πτήσεων, ενώ διαβουλεύεται για «μέτρα που θα βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρείες να σχεδιάσουν ρεαλιστικά προγράμματα πτήσεων, τα οποία θα αποφύγουν την αναταραχή της τελευταίας στιγμής και θα προστατεύσουν τις διακοπές».