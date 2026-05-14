Σε πλήρη εξέλιξη, αλλά δίχως ακόμη να έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την πώληση της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές σχολιάζοντας σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά.

Το «πωλητήριο» που έχει μπει εδώ και καιρό στην εταιρεία από τον βασικό μέτοχο (το fund Diorama I με συμμετοχή του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και διαχειριστή την Deca Investments) έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται σε δύο βασικούς υποψήφιους.

Οι συζητήσεις για την ΕΖΑ φαίνεται να προχωράνε καλά, ωστόσο το κλείσιμο της συμφωνίας έχει ακόμη λίγο δρόμο

Ένας εξ αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι η Blue Capital, ο επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Shamshoum που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και διανομής ποτών στο Ισραήλ. Οι συζητήσεις φαίνεται να προχωράνε καλά, ωστόσο το κλείσιμο της συμφωνίας έχει ακόμη λίγο δρόμο.

Η αίσθηση που μεταφέρεται είναι πως θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμη, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για λεπτομέρειες του due diligence ή των τελικών όρων που μένουν να ολοκληρωθούν.

Η στρατηγική για την EZA

Η κίνηση της Deca Investments να εξετάσει την έξοδό της από την ΕΖΑ δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία. Εδώ και καιρό υπάρχουν πληροφορίες για την απόφαση να αποχωρήσει από τη ζυθοποιία, θεωρώντας ότι έχει ολοκληρώσει τον επενδυτικό του κύκλο. Η ΕΖΑ βρίσκεται σε μια κομβική φάση. Το 2024 έκλεισε με τζίρο 28,7 εκατ. ευρώ έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, ωστόσο η κερδοφορία παραμένει το μεγάλο ζητούμενο, καθώς η εταιρεία καταγράφει ζημιογόνα αποτελέσματα τα τελευταία έτη (ζημιές 3,7 εκατ. το 2024).

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία

Την ίδια χρονιά πάντως κατάφερε παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, να πετύχει αύξηση των μικτών κερδών σε 12,1 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ το 2023. Στην προσπάθειά της να διευρύνει το αποτύπωμά της σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, η διοίκηση έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες την επέκταση της συνεργασίας με τη Mahou San Miguel και την αποκλειστική διανομή του σήματος San Miguel και την απόκτηση του ρεθυμνιώτικου σήματος μπίρας, Cretan Kings.

Οι γραμμές παραγωγής

Η είσοδος ενός στρατηγικού επενδυτή -της οικογένειας Shimshon —ή κάποιου υποψηφίου— θα μπορούσε να προσδώσει νέα δυναμική. Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία. Σήμερα, παράγει και διανέμει στην αγορά μεταξύ άλλων τα προϊόντα μπίρας ΕΖΑ Lager, Pils Hellas, Odyssey Red, Πειραϊκή ενώ εμπορεύεται τη Menabrea & Gulden Draak.

Έχει παραγωγικό δυναμικό 80 εκατομμύρια λίτρα και ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής που καλύπτει το σύνολο της χώρας. Στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από 130 εργαζόμενοι ενώ τα τελευταία χρόνια στο εργοστάσιό της στην Αταλάντη εγκατέστησε δυο νέες, υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής.

Πηγή ΟΤ