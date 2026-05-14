Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει επενδύσει στρατηγικά στη διεθνοποίηση. Ποιοι ήταν οι βασικοί άξονες αυτής της στρατηγικής και πώς οδήγησαν στη δημιουργία του UNIC Athens; Με πόσες σχολές έχει έρθει στην Ελλάδα και πόσους φοιτητές και φοιτήτριες έχει υποδεχτεί φέτος στα προγράμματά του;

«Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ακολουθεί διαχρονικά μία στρατηγική διεθνοποίησης με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης προς όφελος τόσο των φοιτητών όσο και της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, που αποτελεί σημαντικό ορόσημο και ταυτόχρονα φυσική εξέλιξη της μακρόχρονης σχέσης με τη χώρα. Το νέο campus στο Ελληνικό ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2025, υποδεχόμενο περίπου 300 φοιτητές στα προγράμματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας και Νομικής. Το ακαδημαϊκό του αποτύπωμα θα διευρύνεται σταδιακά, με νέα προγράμματα σε τομείς αιχμής και υψηλής ζήτησης, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας».

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Πώς μεταφράζεται αυτή η σχέση στην πράξη για τους Ελληνες φοιτητές που επιλέγουν σήμερα να σπουδάσουν στο UNIC Athens;

«Η μακροχρόνια σχέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με την Ελλάδα αποκτά σήμερα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από το UNIC Athens, δίνοντας σε περισσότερους Ελληνες φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο διεθνών προδιαγραφών, χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από τη χώρα τους. Σε ένα σύγχρονο και πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, οι φοιτητές διδάσκονται από καθηγητές παγκοσμίου εμβέλειας και αξιοποιούν σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια. Παράλληλα, εντάσσονται σε μια δυναμική ακαδημαϊκή κοινότητα που συνδυάζει υψηλή ποιότητα σπουδών με ενεργή διασύνδεση με την έρευνα και την οικονομία, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό υπόβαθρο για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη».

Το νέο campus ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2025 με βασικούς κλάδους όπως η Ιατρική. Ποιο είναι το όραμά σας για την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη; Ποιες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις για τα ιατρικά επαγγέλματα και ποιες οι καινοτομίες που εισάγει το Πανεπιστήμιό σας στην εκπαίδευση των γιατρών σήμερα; Ποιες σπουδές είναι εκείνες στις οποίες πρέπει να επενδύσει σήμερα ένας νέος και ποια επιστημονικά αντικείμενα φαίνεται να υποχωρούν;

«Το όραμά μας είναι το UNIC Athens να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για τη βιώσιμη και τεχνολογικά ενισχυμένη ανώτατη εκπαίδευση, ως ένα ανοικτό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα γνώσης, καινοτομίας και κοινωνικής προόδου. Συγκεκριμένα για την Ιατρική Σχολή, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις μέσα από ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο που βασίζεται στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διδασκαλία σε μικρές ομάδες και την πρώιμη, σταδιακά εντεινόμενη κλινική έκθεση, με τα τελευταία έτη πλήρως κλινικά. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του UNIC Athens, τα εργαστήρια κλινικών δεξιοτήτων προσομοιάζουν το νοσοκομειακό περιβάλλον, επιτρέποντας στους φοιτητές μας να αναπτύσσουν τις ανάλογες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, η στρατηγική συνεργασία με το Hellenic Healthcare Group, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο νοσοκομείων στη χώρα, ο οποίος λειτουργεί γνωστά ιδιωτικά νοσοκομεία όπως το Υγεία, το Metropolitan General, το Metropolitan Hospital και το Μητέρα, προσφέρει ευκαιρίες συνεχούς κλινικής εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς και συνεργασίας με έμπειρους ιατρούς. Συνολικά, η εκπαιδευτική εμπειρία στο UNIC Athens διαμορφώνεται μέσα από σύγχρονες υποδομές και αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα προγράμματα σπουδών εστιάζουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η προσαρμοστικότητα, η δημιουργικότητα, η ηγεσία, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για ένα περιβάλλον συνεχούς μεταβολής και σύνθετων επαγγελματικών απαιτήσεων. Ως προς τα διάφορα επιστημονικά πεδία, δεν τα προσεγγίζουμε με συγκριτικούς όρους, καθώς η εξέλιξη της γνώσης είναι δυναμική και διαρκώς επαναπροσδιορίζεται. Εκείνο που διαφοροποιείται είναι ο τρόπος με τον οποίο τα γνωστικά αντικείμενα συνδέονται με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο UNIC Athens δίνουμε έμφαση σε σπουδές που συνδυάζουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, εφαρμογή στην πράξη και ουσιαστικές προοπτικές απασχόλησης».

Η επέκταση στο The Ellinikon αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο project. Τι θα σημαίνει στην πράξη για έναν φοιτητή η φοίτηση στο UNIC Athens και ποιες προοπτικές ανοίγει για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη;

«Στις επόμενες δύο φάσεις ανάπτυξης, με ορίζοντα το 2028 και το 2031, το UNIC Athens θα αποτελέσει τη μοναδική πανεπιστημιούπολη εντός του The Ellinikon, αναπτυσσόμενη σε 150.000 τ.μ., με κτιριακές υποδομές για διδασκαλία, έρευνα και φοιτητική στέγαση που ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ευεξίας.

Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα μίας νέας “έξυπνης” και “πράσινης” πόλης, δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον για τη γέννηση νέων ιδεών που εξελίσσονται σε καινοτομίες με πραγματικό αντίκτυπο και ενισχύουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και της διεπιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Παράλληλα, οι φοιτητές μας θα έχουν πρόσβαση σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής, υπερσύγχρονων υποδομών, πολιτιστικών δράσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, απολαμβάνοντας μία εμπειρία φοιτητικής ζωής με έμφαση στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και την προσωπική ανάπτυξη».

