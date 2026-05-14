Αρνητικός στον χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι αρνητικός στον χανταϊό. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Μάλιστα, εξήγησε ότι η απόφαση για καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο ελήφθη στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενόψει και της τουριστικής περιόδου.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τον Έλληνα επιβάτη διότι, όπως σημείωσε «ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και την υφίσταται για όλους εμάς. Γιατί ο λόγος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτοκόλλου και να μείνει 45 μέρες σε καραντίνα στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να είναι σπίτι του σε καραντίνα, είναι γιατί του είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μία τουριστική χώρα. Δεν έχουμε τρόπο επιτήρησης στο σπίτι του. Αν μία στο δισεκατομμύριο είχαμε κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα αποτελούσε παράγοντα μεγάλης ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και για τη χώρα. Και για να αισθανόμαστε όλοι περισσότερο ασφαλείς, του ζητήσαμε να τηρήσει αυτό το πρωτόκολλο και δέχθηκε αμέσως, δεν έφερε καμία αντίρρηση».

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και δεν χρειάζεται ανησυχία. Ο χανταϊός δεν είναι covid. «Διαβάζω στο διαδίκτυο για νέες καραντίνες και για υποχρεωτικές μάσκες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει, μην υπερβάλλουμε», κατέληξε.

Αρνητικά τα τεστ και των 22 Γάλλων

Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, ανακοίνωσε επίσημα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι το σύνολο των επαφών του ατόμου που διαγνώστηκε με χανταϊό στη χώρα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Παρά την εξέλιξη αυτή, συνολικά 26 άνθρωποι θα παραμείνουν σε καραντίνα εντός νοσοκομείου υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, υποβαλλόμενοι σε τεστ τρεις φορές την εβδομάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς η συγκεκριμένη ασθένεια παρουσιάζει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας που αγγίζουν το 30% με 40% και διαθέτει μακρά περίοδο επώασης, η οποία υπολογίζεται στις 42 ημέρες. Η υπουργός διευκρίνισε επίσης πως οι αρχές θα προβαίνουν σε νέες ενημερώσεις μόνο σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θετικό δείγμα.

Σχετικά με το ιστορικό της έκθεσης στον ιό, οκτώ Γάλλοι πολίτες ταξίδεψαν αεροπορικώς στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη προς το Γιοχάνεσμπουργκ στην ίδια πτήση με την Ολλανδή επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου M Hondius, η οποία τελικά υπέκυψε στη νόσο. Επιπλέον, ακόμη 14 Γάλλοι ήρθαν σε επαφή με την ίδια γυναίκα κατά τη διάρκεια της πτήσης Γιοχάνεσμπουργκ-Άμστερνταμ.

Αυτή τη στιγμή, πέντε Γάλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Bichat του Παρισιού. Ενώ οι τέσσερις εξ αυτών είναι καλά στην υγεία τους και έχουν βρεθεί αρνητικοί στον ιό, μία γυναίκα παραμένει θετική στον χανταϊό και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση.

Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα