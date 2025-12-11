Καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προσπαθούν ακόμα να επεξεργαστούν τι ακριβώς σημαίνει για το μέλλον της σχέσης της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και τους διατλαντικούς δεσμούς το επίσημο κείμενο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας (NSS) του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία αρκετοί αναλυτές βλέπουν μια αναβίωση του Δόγματος Μονρό, η αμερικανική ιστοσελίδα Defense One έφερε στο φως μια διαφορετική, πιο αναλυτική εκδοχή του εγγράφου -που όμως δεν δημοσιεύθηκε επίσημα ποτέ- η οποία προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο σοκ.

Αν και επισήμως η ύπαρξη της εκδοχής αυτής από την αμερικανική κυβέρνηση δεν επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα το οποίο μάλιστα προώθησε και η αμερικανική έκδοση του Politico, ο αρχικός σχεδιασμός των αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ είναι μακράν πιο επίπονος για την Ευρώπη, αφού αυτός προβλέπει την ουσιαστικά πλήρη απομάκρυνση των ΗΠΑ από τους παραδοσιακούς συμμάχους της, την διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία νέων συμμαχιών με αυτούς που ακόμα και σήμερα επισήμως θεωρούνται βασικοί ανταγωνιστές της Αμερικής.

Make Europe Great Again δια της προκρούστειας κλίνης

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Defense One, στο έγγραφο υπάρχει αναφορά στην προσπάθεια των ΗΠΑ να κάνουν «Την Ευρώπη Μεγάλη Πάλι» (Make Europe Great Again) και για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να υπάρει αναδιάταξη των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες, εστιάζοντας σε κυβερνήσεις ή πολιτικά κινήματα ιδεολογικά συγγενικά με την αμερικανική κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται ότι «Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία και Πολωνία αναφέρονται ως κράτη με τα οποία οι ΗΠΑ πρέπει «να συνεργαστούν περισσότερο, με στόχο να τα απομακρύνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και ότι «οι ΗΠΑ οφείλουν να στηρίξουν κόμματα, κινήματα και πνευματικές – πολιτισμικές προσωπικότητες που προωθούν την κυριαρχία των εθνών και την «διατήρηση ή αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής», υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν φιλοαμερικανικά».

Σχέδιο αναδιάταξης της παγκόσμιας τάξης με συμπερίληψη Ρωσίας και Κίνας

Επιπλέον η φερόμενη ως «μυστική» εκδοχή της NSS φαίνεται ότι εξετάζει και άλλες ιδέες αναδόμησης της διεθνούς τάξης, επαναφέροντας στο προσκήνιο διάφορες ιδέες που κατά καιρούς έχει εκφράσει (στο περίπου) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως επί παραδείγματι ότι η Ρωσία δεν έπρεπε ποτέ να είχε αποπεμφθεί από την Ομάδα των 8 ισχυρότερων κρατών (G8) και ότι θα ήταν ωραίο να είχε ενταχθεί σε αυτήν και η Κίνα και να φτιαχτεί μια G9.

Η NSS που δεν δημοσίευθηκε πάει την ιδέα αυτή ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας μεταξύ άλλων την δημιουργία μια νέας τέτοιας ομάδας που θα είναι ουσιαστικά ανταγωνιστική προς την λειτουργία της G7 (αλλά και πιθανότατα και των BRICS), την οποία ονομάζει ως Πυρήνας των 5 (Core 5 ή C5) και η οποία θα αποτελείται από ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Ιαπωνία.

Η ομάδα των C5 Θα συνεδριάζει τακτικά και θα προχωρά σε συνόδους κορυφής και σαν πρώτο βασικό θέμα της θα συνεδριάσει για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας (Συμφωνίες του Αβράαμ).

Το προηγούμενο μοντέλο «ηγεμονίας» των ΗΠΑ ήταν αποτυχημένο

Η εκτενής εκδοχή αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή στο «αποτυχημένο» μοντέλο της αμερικανικής ηγεμονίας – όρος που δεν εμφανίζεται καθόλου στη δημόσια έκδοση. «Η ηγεμονία ήταν ένα λανθασμένο ζητούμενο και δεν ήταν ποτέ εφικτή», αναφέρει το κείμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, «ηγεμονία» νοείται η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία μιας χώρας μέσω της ήπιας ισχύος και της συναίνεσης των άλλων. «Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η αμερικανική εξωτερική πολιτική πείστηκε πως η μόνιμη κυριαρχία της Αμερικής στον κόσμο ήταν προς το συμφέρον της χώρας. Όμως οι υποθέσεις των άλλων κρατών μας αφορούν μόνο όταν απειλούν άμεσα τα συμφέροντά μας», τονίζεται στο έγγραφο.

Τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ είναι το πρόβλημα

Με αυτή τη λογική, η στρατηγική δικαιολογεί την απομάκρυνση των ΗΠΑ από την υπεράσπιση της Ευρώπης και την ταυτόχρονη μετατόπιση της προσοχής στον πόλεμο κατά των βενεζουελάνικων καρτέλ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ κληρονόμησε έναν κόσμο όπου τα όπλα έχουν διαλύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα σε πολλές χώρες και ηπείρους», αναφέρει η NSS. «Έχουμε φυσικό ενδιαφέρον να συμβάλουμε στην εξομάλυνση αυτής της κρίσης».

Το έγγραφο ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, αλλά ούτε και να αφήσει χώρο σε Κίνα και Ρωσία να αναλάβουν ρόλο ηγεσίας. Η στρατηγική προκρίνει συνεργασία με «περιφερειακές δυνάμεις» για τη διατήρηση της σταθερότητας.

«Θα επιβραβεύσουμε και θα ενθαρρύνουμε κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και κινήματα που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τη στρατηγική μας», σημειώνει το έγγραφο. «Αλλά δεν θα αγνοήσουμε κυβερνήσεις με διαφορετικές αντιλήψεις, όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν και υπάρχει διάθεση συνεργασίας.»