Ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έκρινε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της Γαρυφαλιάς Ψαρράκου. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του Δημήτρη Βέργου για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Εισαγγελέας Εφετών απέρριψε και το αίτημα των συνηγόρων του για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης, που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης. Τόνισε πως οι ενέργειές του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δολοφονία, μαρτυρούν ξεκάθαρα συνειδητή και ψύχραιμη δράση, χωρίς περιθώρια ερμηνείας περί μειωμένης ευθύνης.

Το δικαστήριο συμφώνησε με την εισαγγελική πρόταση και διατήρησε την αρχική κρίση περί ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

Στις 17 Ιουλίου του 2021, η 26χρονη Γαρυφαλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες, κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.