Ελαφρυντικά, για τη μείωση της ποινής του, ζητεί ο κατηγορούμενος και καταδικασθείς πρωτοδίκως για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021, όταν ο σύντροφός της την ώθησε στη θάλασσα και εκείνη βρήκε τραγικό θάνατο.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, με την αντίδραση της μητέρας της για τον γυναικοκτόνο που ζητά ελαφρυντικά, να είναι οργισμένη.

«Να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη»

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η κ. Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μάκου, εμφανίστηκε συντετριμμένη και κατακεραύνωσε το αίτημα των ελαφρυντικών, ζητώντας να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη για τον δράστη. H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε «100% τι έκανε» και ότι, μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη.

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο του επέβαλε ισόβια κάθειρξη. Η υπεράσπιση επιδιώκει να αποδείξει μειωμένο καταλογισμό ή βρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να αμβλυνθεί η ποινή του εγκλήματος.

Έτσι λοιπόν, η νέα προσπάθεια της υπεράσπισης να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά ανοίγει ξανά τη διαμάχη για την ερμηνεία του βαθμού του καταλογισμού και για τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε τέτοιες υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.