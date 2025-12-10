Το νέο βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί, με τίτλο «Το Ημερολόγιο Ενός Κρατουμένου», κυκλοφόρησε σήμερα στη Γαλλία και αποκαλύπτει πώς βίωσε ο πρώην πρόεδρος τις 20 ημέρες κράτησής του στη φυλακή Λα Σαντέ, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007, με χρήματα που φέρεται να προήλθαν από τη Λιβύη.

Στις 216 σελίδες του βιβλίου του, που κυκλοφορεί από τον οίκο Fayard, του διάσημου για την στήριξη της ακροδεξιάς εκδότη Βενσάν Μπολορέ περιγράφει ένα περιβάλλον «γκρίζο» και «βίαιο», επιμένοντας ταυτόχρονα ότι είναι αθώος, ενώ παρά το γεγονός ότι κρατήθηκε ουσιαστικά σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας, σημειώνει ότι οι συνθήκες στη φυλακή ήταν «σκληρές».

Ιστορίες από τη φυλακή

Ο Σαρκοζί γράφει πως το κελί του θύμιζε χαμηλής ποιότητας δωμάτιο ξενοδοχείου, με άβολο στρώμα, πλαστικό μαξιλάρι και ένα ντους με ελάχιστη πίεση νερού που σταματούσε γρήγορα, σαν να λειτουργούσε με χρονοδιακόπτη.

Την πρώτη μέρα, γράφει ότι ανοίγοντας το παράθυρο, είδε έναν κρατούμενο να χτυπά ασταμάτητα τα κάγκελα με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, όπως αναφέρει: «Η ατμόσφαιρα ήταν απειλητική. Καλωσήρθες στην κόλαση».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τηρούσε αυστηρή καθημερινή ρουτίνα (πλύσιμο, ξύρισμα, ντύσιμο και γυμναστική σε έναν μικρό χώρο με διάδρομο), ενώ αποκαλύπτει ότι δεν έτρωγε το φαγητό της φυλακής το οποίο ήταν ουσιαστικά μικρές πλαστικές μερίδες και μια μπαγκέτα σαν λάσπη.

Επιμένει ότι είναι αθώος και κάνει και πολιτική κριτική

Ο πρώην πρόεδρος συνεχίζει να δηλώνει αθώος και αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα για να το αποδείξει. Στο βιβλίο ο πρώην πρόεδρος της χώρας κάνει αναφορές και στην πολιτική ζωή της χώρας, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του, οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να κάνουν άνοιγμα σε ψηφοφόρους της ακροδεξιάς, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει ότι είχε τηλεφωνική επαφή μέσα από τη φυλακή με τη Μαρίν Λεπέν. Σχετικά με την γαλλική ακροδεξιά υποστηρίζει ότι το κόμμα δεν αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι αρκετά στελέχη της είναι «προβληματικά».

Ο Σαρκοζί αναφέρεται και στη σχέση του με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο ευχαριστεί γιατί τον προειδοποίησε για πιθανούς κινδύνους στη Λα Σαντέ και του πρότεινε μεταγωγή — πρόταση που ο ίδιος απέρριψε. Αντί μεταγωγής, στο διπλανό κελί τοποθετήθηκαν δύο αστυνομικοί για συνεχή επιτήρηση. Σύμφωνα με τον Σαρκοζί, οι σχέσεις του με τον Μακρόν διαταράχθηκαν αργότερα, όταν ο πρόεδρος δεν παρενέβη για να αποτρέψει την αφαίρεση του Παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής.