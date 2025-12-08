Η Πετρελαϊκή Κοινοπραξία της Κασπίας (CPC) του Καζακστάν, που προμηθεύει περίπου το 1% του αργού παγκοσμίως και στην οποία συμμετέχουν ρωσικά, καζακικά και αμερικανικά συμφέροντα, θα επανέλθει σε πλήρη ικανότητα φόρτωσης το γρηγορότερο στις 11 Δεκεμβρίου, καθώς επίθεση ουκρανικού drone είχε προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε έναν από τους κρίσιμους τερματικούς σταθμούς της κοντά στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Ο τερματικός σταθμός CPC διαχειρίζεται το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν και η επίθεση στις 29 Νοεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα προσωρινή διακοπή λειτουργίας, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά πάνω από 1 δολάριο το βαρέλι, εξαιτίας αυτής της επίθεσης.

Μόνο η μια από τις τρεις πλατφόρμες είναι εν λειτουργία

Το SPM-2, η πλωτή πλατφόρμα που φορτώνει πετρέλαιο στα δεξαμενόπλοια, υπέστη σημαντική ζημιά, ενώ το SPM-1 παραμένει σε λειτουργία, επιτρέποντας στο CPC να εξάγει περίπου το μισό από τον κανονικό όγκο. Το SPM-3 βρίσκεται σε συντήρηση από τα μέσα Νοεμβρίου και οι επισκευές του δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από τις 11-13 Δεκεμβρίου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών και τεχνικών δυσκολιών.

Η CPC είχε ήδη ανακατευθύνει μέρος του φορτίου μέσω άλλων διαδρομών, όπως ο αγωγός Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν, αλλά δεν διαθέτει σημαντικές εναλλακτικές για τον κύριο όγκο εξαγωγών της. Οι επισκευές του SPM-2 μπορεί να διαρκέσουν μήνες, ενώ η ακριβής χρονική εκτίμηση για την αποκατάσταση ή αντικατάστασή του παραμένει αβέβαιη.