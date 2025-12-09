Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε τον τόνο για το αγροτικό ζήτημα από την προηγούμενη Τρίτη, όταν επεσήμανε πως «κλείνουν τους δρόμους, γιατί τους κλείνουν το σπίτι, είμαστε στο πλευρό των αγροτών». Η ατάκα του αυτή ειπώθηκε σε εκδήλωση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής και λίγοι την παρατήρησαν. Ωστόσο, η αναφορά του αυτή αποδείχτηκε… «προφητική», καθώς στη συνέχεια κλιμάκιο του ΠαΣοΚ περιόδευσε στα αγροτικά μπλόκα στη Β. Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές Στέφανος Παραστατίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Πέτρος Παππάς, Μανώλης. Χνάρης, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θανάσης Γλαβίνας και ο γραμματέα του τομέα Θανάσης Πετρόπουλος επισκέφθηκαν το Σάββατο τα μπλόκα της Αλεξάνδρειας, Κουλούρας, Χαλκηδόνας και Μαλγάρων.

Διάλογος ΠαΣοΚ με τους αγρότες

Από τη Χαριλάου Τρικούπη έμειναν ικανοποιημένοι από τις επισκέψεις αυτές και θέλησαν να δώσουν συνέχεια και με άλλες δράσεις. Συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ διέρρεαν τις προηγούμενες ημέρες την πληροφορία πως θα αναληφθούν κι άλλες πρωτοβουλίες διαλόγου με τους αγρότες. Δεν επιβεβαίωναν όμως την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσής στα μπλόκα, δίπλα από τα τρακτέρ.

Αυτό αποφασίστηκε σε μία από τις τελευταίες συσκέψεις που έγιναν και αφού το προηγούμενο διάστημα το ΠαΣοΚ είχε αναδείξει τα όσα συμβαίνουν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε πραγματοποιήσει πανεθνικό διάλογο για όλα τα θέματα των αγροτών στη Λάρισα. «Κινήσεις όπως αυτές», αναφέρουν αξιωματούχοι της Χαριλάου Τρικούπη, «χαιρετήθηκαν από τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα και μείωσαν την απόσταση που είχε το ΠαΣοΚ με τον κόσμο της αγροτιάς τα προηγούμενα χρόνια».

Οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠαΣοΚ γνωρίζουν πως δεν είναι μόνο το θέμα των επιδοτήσεων που αφορά τους αγρότες. Το κόστος στην ενέργεια, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, οι σπόροι, και γενικότερα το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί και όπως επισημαίνουν ωθεί αγρότες γης και κτηνοτρόφους σε φτωχοποίηση.

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στη σημερινή του συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα παραπάνω που αποτελούν και συμπεράσματα της αγροτικής συνδιάσκεψης του ΠαΣοΚ. Παράλληλα, θα στηρίξει δημόσια και ανοιχτά τις κινητοποιήσεις και θα χαρακτηρίσει «δικαία τα αιτήματα των αγροτών».

Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να μπει και η κυβερνητική πολιτική σε αυτό το θέμα, καθώς όπως υπογραμμίζουν συνεργάτες του «τα κλειδιά τω μπλόκων τα κρατάει η κυβέρνηση που δεν έχει καλέσει ακόμη τους αγρότες σε διάλογο». Ένα ακόμη θέμα που θα θίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η καταβολή των ενισχύσεων , καθώς όπως καταγγέλλει το ΠαΣοΚ, έως τις 31 Οκτωβρίου οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν καταβάλει το 70% των κοινοτικών ενισχύσεων, ενώ στη χώρα έχει καταβληθεί μόλις το 44%.

Οι προτάσεις του ΠαΣοΚ

Στόχος του προέδρου του ΠαΣοΚ με την παρουσία του στα μπλόκα, δεν είναι μόνο να στηρίξει τους αγρότες και να αποδομήσει την κυβερνητική πολιτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την παρουσία στο κάμπο της Θεσσαλίας, έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει τις προτάσεις του κόμματος του, που προέκυψαν μετά από διάλογο με τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους.

Η καθιέρωση Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου, με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια, είναι μία από τις βασικές επιδιώξεις του ΠαΣοΚ.

Η Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως και η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, αποτελούν επίσης θέσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, όπως και η προστασία της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds

Προτάσεις για νέους αγρότες

Επιπρόσθετα στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πως απαιτούνται κι επιπλέον μέτρα όπως η θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων. Συνδέουν επίσης την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα με την ερημοποιήση της υπαίθρου και το δημογραφικό πρόβλημα. Για τους λόγους αυτούς επιθυμούν να κάνουν ελκυστικό το αγροτικό επάγγελμα για τους νέους με:

-Κίνητρα για επιστροφή και εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο.

-Δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα.

-Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες όπως η μείωση ΕΝΦΙΑ

-Να αναβιώσει το πρόγραμμα παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.