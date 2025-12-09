Ένα σοβαρό περιστατικό βίας συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης, σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου, όταν οδηγός ΙΧ επιτέθηκε και γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου της γραμμής 230, με αφορμή μια απλή τροχονομική διαφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος οδηγός του λεωφορείου, δέχθηκε επίθεση από τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή ο οδηγός του αστικού λεωφορείου, δεν έβγαλε φλας στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ο δράστης βγήκε από το όχημά του και χτύπησε με μπουνιές τον οδηγό του λεωφορείου σε σώμα και κεφάλι, μπροστά στα μάτια επιβατών και διερχόμενων πολιτών.

Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ο δράστης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του και εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον οδηγό τραυματισμένο.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εξετάσεις και νοσηλεία. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.