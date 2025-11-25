Παρά την αυξανόμενη κοινωνική συζήτηση γύρω από την έμφυλη βία, οι γυναίκες συνεχίζουν να βιώνουν αισθητά υψηλότερα επίπεδα φόβου και επιφυλακής κατά τις νυχτερινές μετακινήσεις τους.

Οι άνδρες, αντίστοιχα, αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον φόβο που βιώνουν οι γυναίκες του περιβάλλοντός τους, επιβεβαιώνοντας ότι ο παράγοντας του φύλου επηρεάζει καθοριστικά το συναίσθημα ασφάλειας. Αυτό προκύπτει από πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΔΕΗ, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας, στις 25 Νοεμβρίου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών FocusBari και την εταιρεία επικοινωνίας DDB. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αίσθηση ασφάλειας στη βραδινή έξοδο παραμένει διαφορετική για γυναίκες και άνδρες. Οι γυναίκες δηλώνουν ότι λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και συχνά περιορίζουν την ελευθερία κινήσεών τους σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες. Οι νεότερες γυναίκες εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας και φόβου, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η εμπειρία είναι ιδιαίτερα έντονη στις ηλικίες 18-34 ετών.

Τα συμπεράσματα της έρευνας για τη βία κατά των γυναικών

Το 84% των γυναικών δηλώνουν ότι φοβούνται όταν κυκλοφορούν βράδυ για διασκέδαση, με βασικούς φόβους -εκτός από τη ληστεία που ισχύει και στους άνδρες- την παρακολούθηση (57%) και την παρενόχληση (36%) λόγω του φύλου τους.

Σχεδόν 6 στις 10 γυναίκες (59%) έχουν βιώσει οι ίδιες ή γνωρίζουν από πρώτο χέρι περιστατικό που τις έκανε να νιώσουν ότι απειλούνται ή κινδυνεύουν κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου, ποσοστό που αγγίζει το 80% στις ηλικίες 18-24.

Οι γυναίκες νιώθουν αισθητά λιγότερο ασφαλείς από τους άνδρες κατά τη νυχτερινή μετακίνηση (Μ.Ο. 3,1/5 έναντι 3,8/5 στους άνδρες), με τις νεότερες γυναίκες (18-24) να καταγράφουν το χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας (Μ.Ο. 2,7).

Το 53% των γυναικών δηλώνουν ότι ο φόβος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους για τη βραδινή έξοδο, ενώ 82% αλλάζουν συστηματικά τη συμπεριφορά τους λόγω αυτού.

Η ανασφάλεια αναγνωρίζεται καθολικά: Το 96% του συνολικού δείγματος συμφωνεί ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους να φοβούνται από ό,τι οι άνδρες όταν κινούνται τη νύχτα.

Παράλληλα, πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι συνηθίζουν να ελέγχουν επανειλημμένα εάν τις ακολουθεί κάποιος, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, που φτάνει το 46% στο σύνολο των γυναικών και αγγίζει το 66% στις ηλικίες 18-24, δηλώνει πως μιλάει ή προσποιείται ότι μιλάει στο τηλέφωνο προκειμένου να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον, δεν είναι λίγες εκείνες που αλλάζουν τον ρυθμό ή τον τρόπο με τον οποίο κινούνται, με το 29% να αρχίζει να τρέχει για να φτάσει πιο γρήγορα στον προορισμό του και το 28% να επιλέγει να περπατάει στη μέση του δρόμου.

Η γενική διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, σχολίασε σχετικά: «Η βραδινή έξοδος θα έπρεπε να είναι μια στιγμή διασκέδασης, ελευθερίας και ασφάλειας για όλους. Ωστόσο, η φετινή έρευνα αναδεικνύει ότι για πολλές γυναίκες συνοδεύεται από φόβο, άγχος και διαρκή επαγρύπνηση. Με την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκουμε ως ΔΕΗ να φωτίσουμε μια πραγματικότητα που συχνά “κανονικοποιείται” και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνειδητοποίηση και την κοινή ευθύνη όλων μας απέναντι στην έμφυλη βία. Μέσα από συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς, η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν τον σεβασμό και την ισότητα για όλους».