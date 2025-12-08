Η χώρα βρίσκεται σε «αγροτικό κλοιό», καθώς μπλόκα έχουν στηθεί σε ολόκληρη τη χώρα και οι κινητοποιήσεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Ήδη έχουν παραταχθεί χιλιάδες τρακτέρ σε κομβικά σημεία, με αποκλεισμούς σε εθνικές οδούς, τελωνεία, λιμάνια, ακόμα και αεροδρόμια.

Ειδικότερα, στην Κρήτη, οι συγκρούσεις με τις Αρχές έχουν οδηγήσει σε επεισόδια, με αναφορές για πετροπόλεμο, χρήση χημικών και ζημιές σε περιπολικά. Μάλιστα, έχουν γίνει και δύο συλλήψεις.

Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται σε μία περιοχή, καθώς τα μπλόκα έχουν στηθεί στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Αχαΐα και στην Κρήτη. Οι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν δυναμικά στον «αγροτικό κορμό» των μπλόκων. Επίσης, πρόκειται να αυξηθούν περεταίρω.

Με τα μπλόκα να «στενεύουν» την κυκλοφορία πανελλαδικά, η πίεση προς την κυβέρνηση αυξάνεται, ενώ οι παραγωγοί διαμηνύουν ότι δεν θα αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Ακόμα, παρά την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, δεν δείχνουν διάθεση υποχώρησης. Αντιθέτως, δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στα μπλόκα μέχρι να υπάρξουν αποτελέσματα.

Με την κατάσταση να κλιμακώνεται καθημερινά και τις αποκλειστικές ζώνες να πολλαπλασιάζονται, η Ελλάδα βιώνει, για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο διάστημα, μια κοινωνική αναταραχή που εκτείνεται από τα χωριά έως τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για πολλούς, οι δρόμοι και τα σύνορα γίνονται το πεδίο διεκδίκησης του πρωτογενούς τομέα, αλλά και νομιμοποίησης της αγωνίας των παραγωγών για την επιβίωση και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

Η γεωγραφία των κινητοποιήσεων

Τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι περίπου 20 και βρίσκονται από η Θεσσαλία ως τη Μακεδονία, από την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα έως την Κρήτη.

Υπάρχουν μπλόκα και στην Εθνική Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στην Ε65, στην Ιόνια Οδό, σε τμήματα της Εγνατίας Οδού, καθώς και σε δρόμους πρόσβασης προς αεροδρόμια και λιμάνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης αποτελεί το κλείσιμο των λιμανιών στα Χανιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υπενθυμίζεται, ότι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής εισέβαλλαν στο τέρμιναλ αεροδρομίου, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, και στάθηκαν στην πίστα· αυτό οδήγησε σε αναστολή πτήσεων έως νεωτέρας. Ενώ, παρόμοιο μπλόκο σημειώθηκε και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης, με προσπάθειες των διαδηλωτών να φτάσουν στο τέρμιναλ, γεγονός που προκάλεσε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νίκαιας (Λάρισας), έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες τρακτέρ. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν, χωρίς να έχουν ουσιαστικές απαντήσεις.

Παράλληλα, κάποια λιμάνια έχουν τεθεί στο στόχαστρο. Σαφέστερα, οι αγρότες προειδοποιούν πως τις επόμενες μέρες ενδέχεται να μπλοκάρουν λιμάνια όπως του Βόλος. Στα βόρεια σύνορα, έχουν ήδη σημειωθεί κλεισίματα σε τελωνειακά σημεία, με επιπτώσεις στο εμπόριο και τη διακίνηση, ως μέρος της διαμαρτυρίας.

Ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών;

Πρωταρχικό αίτημα είναι η άμεση καταβολή των καθυστερημένων επιδοτήσεων. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της έρευνας που έχει ξεκινήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλοί δηλώνουν ότι οι καθυστερήσεις και οι αυξημένες παραγωγικές δαπάνες τούς έχουν οδηγήσει σε αδυναμία να συνεχίσουν να καλλιεργούν, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Για ορισμένους, οι κινητοποιήσεις έχουν χαρακτήρα «ζωής ή θανάτου», δηλαδή αρνούνται να υποχωρήσουν, ακόμη και μπροστά σε κακοκαιρία ή χειμωνιάτικες συνθήκες.

Πώς αντιδρά η κυβέρνηση;

Η κυβέρνηση, δια στόματος του αρμόδιου υπουργού, διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει «οριστικό κλείσιμο» βασικών οδικών, μεταφορικών και νησιωτικών αρτηριών. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες δεν έχουν υποβάλει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόταση για εκπροσώπηση προς διάλογο, γεγονός που καθυστερεί κάθε προοπτική διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση δηλώνει ότι πρόκειται άμεσα να προχωρήσει στην αποπληρωμή των καθυστερημένων πληρωμών.

Συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία

Η κλιμάκωση προκαλεί ευρύτατες αναταράξεις, όχι μόνο για τον αγροτικό τομέα. Συγκεκριμένα, διαταράσσεται η μεταφορά προϊόντων, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, με πιθανές ελλείψεις ή καθυστερήσεις σε καταστήματα και αγορές.

Επί προσθέτως, τουρισμός και μεταφορές πλήττονται, ειδικά σε νησιά και περιοχές με εξάρτηση από αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Στιγμιότυπα από τα μπλόκα