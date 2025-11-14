Ο Γρηγόρης Τζιοβάρας, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», θυμάται την πολιτική πορεία του Αντώνη Σαμαρά τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και έξω από αυτήν και σκιαγραφεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού με την οικογένεια Μητσοτάκη, τότε και τώρα.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Πώς ο Αντώνης Σαμαράς από πρωταγωνιστής της ΝΔ έγινε εχθρός της» θα ακούσετε:

0:57 Τα συμπεράσματα της πρόσφατης τηλεοπτικής συνέντευξης του Αντώνης Σαμαρά.

1:43 Πώς ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ο Σαμαράς.

3:19 Η ρωγμή στη σχέση του Σαμαρά με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και η αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία το 1992.

4:40 Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη και η είσοδος της Ντόρας Μπακογιάννη στην πολιτική σκηνή.

6:45 Πόσο αναμενόμενη ήταν εκείνη την περίοδο η διαφοροποίηση Σαμαρά με ένα δικό του πολιτικό κόμμα.

8:13 Τα χαρακτηριστικά του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, Πολιτική Άνοιξη.

9:34 Η εκλογική άνοδος και η πτώση της Πολιτικής Άνοιξης.

12:05 Η επιστροφή του Σαμαρά στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.

13:46 Η πορεία Σαμαρά από ευρωβουλευτής σε υποψήφιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.

14:43 Η ανέλπιστη νίκη Σαμαρά στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ έναντι της Ντόρας Μπακογιάννη.

17:00 Οι ευκαιρίες που έδωσε ο Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη και η στήριξη που εκείνος ανταπέδωσε.

20:07 Η παραίτηση του Αντώνη Σαμαρά και η αλλαγή σκυτάλης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

21:20 Για ποιους λόγους το χάσμα μεταξύ Σαμαρά-Μητσοτάκη άρχισε να μεγαλώνει.

25:23 Πόσο κοντά είμαστε σε ένα νέο πολιτικό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

