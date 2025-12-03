Η ΑΕΚ έκανε το «4Χ4» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε εύκολα και τον ΟΦΗ με 2-0 στην OPAP Arena, αλλά είναι πιθανό στο τέλος της ημέρας να μην της… φτάσει η συγκεκριμένη συγκομιδή, καθώς δεν εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό απ’ την ίδια πια, αν θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της ειδικής βαθμολογίας που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Κι αυτό διότι έχει από πάνω της τον Λεβαδειακό (10-3, +7), ενώ αν ο Ολυμπιακός νικήσει και τον Ηρακλή στο εξ αναβολής παιχνίδι του θα την προσπεράσει στη βαθμολογία λόγω καλύτερη διαφοράς τερμάτων (+5, 6-1 για την ΑΕΚ). Το ίδιο μπορούν επίσης να κάνουν τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο κι ο Άρης, αν σημειώσουν απόλυτο νικών (και) στα δικά τους παιχνίδια, οπότε η κατάσταση δεν είναι πλέον στον δικό της… έλεγχο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με πολλές βασικές επιλογές στην ενδεκάδα δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον αριθμό τερμάτων που έψαχνε για να πάρει μία ευρεία νίκη.

Στο 2’ το σουτ του Γκρούγιτς κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 15’ το δυνατό σουτ του Κοϊτά μέσα από την περιοχή, έδιωξε με δυσκολία ο Χριστογεώργος σε κόρνερ. Στο 19’ ο Καλοσκάμης έκλεψε την μπάλα από δεξιά κι έκανε το γύρισμα, ο Περέιρα έδειξε να χάνει το κοντρόλ αλλά κατάφερε να πλασάρει με το αριστερό και να σκοράρει για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Καλοσκάμη στο 52’, ενώ στο 60’ από εξαιρετική ενέργεια και πάσα του Περέιρα, ο Ζοάο Μάριο σε κενή εστία έκανε το 2-0 για τους «κιτρινόμαυρους». Ο ΟΦΗ έχασε δύο καλές ευκαιρίες στο 87’ και στο 90’ με τον Σαλσίδο που απέκρουσε ο Μπρινιόλι με το τελικό 2-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 34’ Γιόβιτς – 14 Κωστούλας, 36’ Νους, 54’ Μπαΐνοβιτς, 55’ Λιούις

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (10’ λ.τρ. Ρότα), Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Περέιρα (63’ Πινέδα), Γκρούγιτς (75’ Λιούμπισιτς), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά (64’ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (75’ Καραργύρης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Σαλσίδο, Χατζηθεοδωρίδης (81’ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Νους (72’ Σενγκέλια), Μπαΐνοβιτς (68’ Καραχάλιος), Λιούις (64’ Μπόρχα Γκονζάλεθ), Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιατς (68’ Φούντας).



