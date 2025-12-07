Ως το πρώτο σημάδι ότι «κάτι κινείται» στο «φθαρμένο και αναξιόπιστο» πολιτικό σκηνικό, βλέπουν στην Αμαλίας τις αντιδράσεις αλλά και την κινητικότητα που προκάλεσε η παρουσίαση της «Ιθάκης» και η ομιλία Τσίπρα στο Παλλάς, σχολιάζοντάς την με την φράση του Γαλιλαίου όταν το ιερατείο τον απειλούσε να τον ρίξει στην πυρά επειδή έλεγε το ορθό «Και όμως γυρίζει».

Όπως λένε, η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού δεν υπόσχεται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά λειτούργησε ως το απαραίτητο ταρακούνημα σε ένα σύστημα που βαλτώνει. Άνοιξε τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση και για την ανασύνταξη της προοδευτικής παράταξης από την κοινωνία και όχι μέσα από παρασκηνιακές συμπράξεις.

Για τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, το κεντρικό δεν είναι οι κομματικές ηγεσίες αλλά οι πολίτες που σηκώνουν το βάρος της σημερινής πολιτικής. Θεωρούν την πρότασή του ουσιαστικά ενωτική και ικανή να δώσει προοπτική σε μια απογοητευμένη πλειοψηφία, γι’ αυτό και η τοποθέτηση κάθε πολιτικού φορέα απέναντί της «θα δείξει πολλά».

Οι επικρίσεις που επιχειρούν να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία είτε ως «reunion» είτε ως «εκκαθάριση» του παλιού ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζονται από την Αμαλίας ως έκφραση αμηχανίας ενός συστήματος που στηρίζεται στη φθορά και στη συντήρηση.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μια αφήγηση που, όπως λένε, προσπερνά το έντονο ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών και προσπαθεί να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε κουτσομπολιό, δηλαδή σε ακριβώς αυτό που απωθεί τους ανθρώπους από τα κοινά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν, όμως, στις αντιδράσεις μέσα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Εκεί όπου, μέσα από παλιές αναλύσεις, αντιφάσεις και μερικές φορές προσωπικές εμμονές, αποκαλύπτονται πραγματικές προθέσεις και στρατηγικές. Η συζήτηση, υπογραμμίζουν, πρέπει να γίνει πολιτικά και με επίγνωση της συγκυρίας — και θα γίνει μέσα από τις εκδηλώσεις για την «Ιθάκη» σε όλη τη χώρα.

Τονίζουν επίσης ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για αντιπαραθέσεις κορυφής ούτε για επιβολή θέσεων. Θέλει να παραμείνει εκτός κομματικών ισορροπιών και παρών στη δύσκολη προσπάθεια ενεργοποίησης των προοδευτικών πολιτών — είτε βρίσκονται μέσα σε οργανωμένα σχήματα είτε έχουν απομακρυνθεί από αυτά.

Τελικός στόχος, όπως λένε στην Αμαλίας, είναι η αφύπνιση μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που σήμερα πορεύεται μέσα σε απογοήτευση και σαθρές βεβαιότητες. Εκεί θα κριθεί αν μπορεί να υπάρξει επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης και αν μπορεί να γεννηθεί μια νέα μεταπολίτευση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία.