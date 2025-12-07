Η τοπική φορολογία μπαίνει σε νέα εποχή με το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης , το νέο Τ.Τ.Α. , η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει ένα κεφάλαιο δεκαετιών όπου ο πολίτης πλήρωνε πολλαπλά, παράλληλα και συχνά αδιαφανή δημοτικά τέλη.

Το Τ.Τ.Α. αντικαθιστά τα περισσότερα από αυτά και επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης κάθε ακινήτου. Η συζήτηση όμως δεν σταματά στην απλοποίηση. Το νέο μοντέλο είναι αισθητά πιο αυστηρό.

Το νέο τέλος εξοφλείται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Ο συντελεστής του νέου τέλους θα κυμαίνεται από 0,8‰ έως 1‰ .

Τι καταργεί και τι αντικαθιστά το Τ.Τ.Α.

Το νέο τέλος δεν προστίθεται απλώς στα υπάρχοντα. Αντίθετα, συγχωνεύει και αντικαθιστά δύο διαφορετικά καθεστώτα που μέχρι σήμερα χρέωναν τον ιδιοκτήτη:το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.Ο ΤΑΠ υπολογίζετε επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με συντελεστή που καθόριζε ο δήμος μεταξύ 0,25‰ και 0,35‰. Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπολογίζετε ανά παροχή ρεύματος και ανά τετραγωνικό, με συντελεστές που αλλάζουν από δήμο σε δήμο και άγγιζουν από λίγα λεπτά έως και σημαντικά ποσά ανάλογα με τη χρήση (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κοινόχρηστα).

Πώς θα πληρώνεται και πώς υπολογίζεται

Το νέο τέλος εξοφλείται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Ο συντελεστής του νέου τέλους θα κυμαίνεται από 0,8‰ έως 1‰ . Οι συντελεστές του Τ.Τ.Α. είναι νέοι, ορίζονται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων και μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερη ή χαμηλότερη επιβάρυνση. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός θα διαφέρει αισθητά από δήμο σε δήμο.Σε περίπτωση που ονυπόχρεος αρνείται να καταβάλλει το τέλος, μη πληρώνοντας τρεις (3) συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο. Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με την διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές.

Τα πρόστιμα

Οι δήμοι, έχοντας πλήρη πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά αρχεία, θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα ανακολουθίες στα τετραγωνικά.

Το πρόστιμο για λάθος δήλωση είναι πλέον πολύ αυστηρό: διπλάσιο του ποσού του Τ.Τ.Α..Με απλά λόγια: όποιος έχει δηλώσει λιγότερα τ.μ., θα πληρώσει σημαντικά παραπάνω.Τι αναφέρει το άρθρο 36:Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο υπόχρεος αυτής υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους τοπικής ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.) που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο (Διοικητικές Χρηματικές Κυρώσεις). Η απόφαση επιβολής προστίμου καταχωρείται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου αυτός να ενημερώσει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του τέλους και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικείο δήμο μαζί με τις λοιπές εισπράξεις.

Εάν δεν καταβληθεί το Τ.Τ.Α., ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού διαγράψει τον υπόχρεο πελάτη, γνωστοποιεί τη διαγραφή στον οικείο δήμο, ώστε να μεριμνήσει εκείνος για την είσπραξη του οφειλόμενου Τ.Τ.Α. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου (Διαδικασία είσπραξης τέλους).

Πηγη ΟΤ