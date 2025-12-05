Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ξεκαθάρισαν ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν και ακόμη πέντε Ρώσων αξιωματούχων για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία παραμένει σε πλήρη ισχύ. Αυτό δεν όπως τόνισαν δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμη κι αν, στις υπό εξέλιξη ειρηνευτικές διεργασίες υπό αμερικανική ηγεσία, εγκριθεί η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι για χορήγηση γενικής αμνηστίας όλων των εμπλεκομένων στον πόλεμο.

Όπως δήλωσαν οι αναπληρωτές εισαγγελείς Μαμέ Μαντιάι Νιανγκ και Ναζάτ Σαμίμ Καν, το μόνο όργανο που έχει την εξουσία να «παγώσει» τα εντάλματα του ΔΠΔ είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χωρίς σχετική απόφασή του, καμία πολιτική συμφωνία δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης.

Η Καν τόνισε ότι το Καταστατικό της Ρώμης, το ιδρυτικό κείμενο του ΔΠΔ, δεν επιτρέπει την παράκαμψη των διαδικασιών του δικαστηρίου στο όνομα πολιτικών διευθετήσεων.

Ποιους αφορούν τα εντάλματα

Τα εντάλματα αφορούν τόσο τον Πούτιν όσο και τη Ρωσίδα επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού, Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, για την εξαναγκαστική μεταφορά παιδιών από ουκρανικά εδάφη, ενώ άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι —ανάμεσά τους ο πρώην υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ— κατηγορούνται για επιθέσεις σε αμάχους και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Μόσχα δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και απορρίπτει όλες τις κατηγορίες.

Οι τοποθετήσεις των εισαγγελέων γίνονται σε μια περίοδο που το προσχέδιο του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, αποτελούμενο από 28 σημεία, έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ευρώπη, κυρίως επειδή περιλαμβάνει πρόβλεψη για γενική αμνηστία σε όλες τις πλευρές της σύγκρουσης.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ολλανδία, Αντρίι Κόστιν, απέρριψε την ιδέα, υπογραμμίζοντας ότι μετά από τόσες σοβαρές παραβιάσεις και μαζικά εγκλήματα, δεν είναι δυνατό να παραχωρηθεί ατιμωρησία σε όσους τα διέπραξαν ή τα διέταξαν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που λειτουργεί ως το μόνιμο παγκόσμιο δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, αριθμεί σήμερα 125 κράτη μέλη. Ωστόσο, ορισμένες μεγάλες δυνάμεις —όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες— δεν μετέχουν στο δικαστήριο ή αντιτίθενται ανοιχτά στην αρμοδιότητά του.