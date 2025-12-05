Στην Ουάσιγκτον διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής (5/12) η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που για 40 ημέρες (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου) θα φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς).
Οι 42 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης και οι 6 που θα προκύψουν από τις τελευταίες δόσεις των προκριματικών της FIFA συμπληρώνοντας το παζλ έμαθαν το μονοπάτι που θα βρεθούν. Ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν και τα σταυρώματα έως το τέλος της διαδρομής.
Ο πρόεδρος Τραμπ, που έλαβε το βραβείο Ειρήνης από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να κλέψει τη δόξα, αλλά η πλειάδα των αστέρων που βρέθηκαν ταυτόχρονα στη σκηνή (Τομ Μπρέιντι, Σακίλ Ο’Νιλ, Γουέιν Γκρέτσκι, Ρίο Φέρντιναντ, Άαρον Τζατζ, Ούγκο Σάντσες, Χάιντι Κλουμ, Κέβιν Χαρτ, Σαμάνθα Τζόνσον) τον επισκίασε και δεν του το επέτρεψε.
«Οικοδεσπότες» και «καλεσμένοι» συνέθεσαν ένα λαμπερό ψηφιδωτό προσωπικοτήτων του αθλητισμού που φρόντισε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τέλους, χάρη σε αστεία, σύντομες συνεντεύξεις και γρήγορο ρυθμό.
Τι έβγαλε η κλήρωση του Μουντιάλ
Εξ όσων προέκυψαν έχουμε και λέμε: Το Μεξικό κυρίως, αλλά τόσο οι ΗΠΑ όσο και ο Καναδάς, που θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ, είχαν φαινομενικά ευνοϊκές κληρώσεις και αυτομάτως εισήλθαν σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ.
Επίσης, η κάτοχος Αργεντινή και η Ισπανία, που δεν μπορούν να διασταυρωθούν πριν από τον τελικό ως οι πρώτες δύο ομάδες στο παγκόσμιο ranking αρκεί φυσικά να τερματίσουν πρώτες, πήραν μαζί τους βατούς αντιπάλους.
Από την άλλη Βραζιλία και Γερμανία θα έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ εκ πρώτης ματιάς το πιο περίπλοκο έργο στην πρώτη φάση θα αντιμετωπίσουν η Γαλλία, η Ολλανδία και η Αγγλία. Όλα αυτά βέβαια στη θεωρία.
Στα νοκ άουτ προκρίνονται οι πρώτες δύο ομάδες κάθε ομίλου και οι οκτώ από τις δώδεκα καλύτερες τρίτες. Η ισοβαθμία αυτών οριοθετείται διαδοχικά από τη διαφορά τερμάτων και την καλύτερη επίθεση.
Οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου
1ος όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία
2ος όμιλος
- Καναδάς
- Iταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο
5ος όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Ισημερινός
6ος όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Ουκρανία – Σουηδία / Πολωνία – Αλβανία
- Τυνησία
7ος όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήριο
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ
- Νορβηγία
10ος όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος όμιλος
- Πορτογαλία
- ΛΔ Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος όμιλος
- Αγγλία
- Γκάνα
- Κροατία
- Παναμάς