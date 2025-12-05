Στην Ουάσιγκτον διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής (5/12) η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που για 40 ημέρες (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου) θα φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς).

Οι 42 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης και οι 6 που θα προκύψουν από τις τελευταίες δόσεις των προκριματικών της FIFA συμπληρώνοντας το παζλ έμαθαν το μονοπάτι που θα βρεθούν. Ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν και τα σταυρώματα έως το τέλος της διαδρομής.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που έλαβε το βραβείο Ειρήνης από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να κλέψει τη δόξα, αλλά η πλειάδα των αστέρων που βρέθηκαν ταυτόχρονα στη σκηνή (Τομ Μπρέιντι, Σακίλ Ο’Νιλ, Γουέιν Γκρέτσκι, Ρίο Φέρντιναντ, Άαρον Τζατζ, Ούγκο Σάντσες, Χάιντι Κλουμ, Κέβιν Χαρτ, Σαμάνθα Τζόνσον) τον επισκίασε και δεν του το επέτρεψε.

«Οικοδεσπότες» και «καλεσμένοι» συνέθεσαν ένα λαμπερό ψηφιδωτό προσωπικοτήτων του αθλητισμού που φρόντισε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τέλους, χάρη σε αστεία, σύντομες συνεντεύξεις και γρήγορο ρυθμό.

Τι έβγαλε η κλήρωση του Μουντιάλ

Εξ όσων προέκυψαν έχουμε και λέμε: Το Μεξικό κυρίως, αλλά τόσο οι ΗΠΑ όσο και ο Καναδάς, που θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ, είχαν φαινομενικά ευνοϊκές κληρώσεις και αυτομάτως εισήλθαν σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Επίσης, η κάτοχος Αργεντινή και η Ισπανία, που δεν μπορούν να διασταυρωθούν πριν από τον τελικό ως οι πρώτες δύο ομάδες στο παγκόσμιο ranking αρκεί φυσικά να τερματίσουν πρώτες, πήραν μαζί τους βατούς αντιπάλους.

Από την άλλη Βραζιλία και Γερμανία θα έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ εκ πρώτης ματιάς το πιο περίπλοκο έργο στην πρώτη φάση θα αντιμετωπίσουν η Γαλλία, η Ολλανδία και η Αγγλία. Όλα αυτά βέβαια στη θεωρία.

Στα νοκ άουτ προκρίνονται οι πρώτες δύο ομάδες κάθε ομίλου και οι οκτώ από τις δώδεκα καλύτερες τρίτες. Η ισοβαθμία αυτών οριοθετείται διαδοχικά από τη διαφορά τερμάτων και την καλύτερη επίθεση.

Οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου

1ος όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία

2ος όμιλος

Καναδάς

Iταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο

5ος όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Ισημερινός

6ος όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία – Σουηδία / Πολωνία – Αλβανία

Τυνησία

7ος όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήριο

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ

Νορβηγία

10ος όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος όμιλος

Πορτογαλία

ΛΔ Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος όμιλος