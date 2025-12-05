Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε την Παρασκευή στο Kennedy Center μαζί με την κόρη του, Τίφανι, όπου του δόθηκε το νέο βραβείο «FIFA Peace Prize» κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με τη FIFA, το βραβείο αποσκοπεί στο να «τιμήσει πρόσωπα που έχουν προβεί σε εξαιρετικές και αξιοσημείωτες ενέργειες υπέρ της ειρήνης και με αυτόν τον τρόπο έχουν ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απένειμε το βραβείο — εκ μέρους περισσότερων από 5 δισεκατομμυρίων φιλάθλων παγκοσμίως — στην εν λόγω εκδήλωση.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ πέρασε το βραβείο σε μορφή μεταλλίου στον λαιμό του. «Θέλουμε να βλέπουμε ελπίδα, θέλουμε να βλέπουμε ενότητα, θέλουμε να βλέπουμε ένα μέλλον», είπε ο Ινφαντίνο. «Αυτό θέλουμε να βλέπουμε από έναν ηγέτη και εσείς σίγουρα αξίζετε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA. Μπορείτε πάντα να υπολογίζετε στη δική μου υποστήριξη για να βοηθήσετε να έρθει η ειρήνη στον κόσμο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε.

«Σώσαμε εκατομμύρια ζωές»

«Αυτή είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», είπε ο Τραμπ πάνω τη σκηνή, δίπλα στον Ινφαντίνο. «Και πέρα από τα βραβεία, σώσαμε εκατομμύρια ζωές.»

Ο Τραμπ έχει αυτοχαρακτηριστεί ως «πρόεδρος της ειρήνης». Έχει ισχυριστεί ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους, έχει περάσει μήνες επιδιώκοντας να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης και πρόσφατα μετονόμασε το Ινστιτούτο Ειρήνης σε «Donald J. Trump United States Institute of Peace».

Ο Ινφαντίνο είχε ταχθεί υπέρ του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, γράφοντας τον Οκτώβριο — μία ημέρα πριν ανακοινωθεί το βραβείο — ότι «σίγουρα αξίζει» να το κερδίσει. Τελικά, το βραβείο απονεμήθηκε στη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για τον ακατάπαυστο αγώνα της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας».

Η FIFA ανακοίνωσε το δικό της βραβείο ειρήνης στις αρχές Νοεμβρίου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.