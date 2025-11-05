Ένα από τα κορυφαία λογοτεχνικά γεγονότα στον κόσμο, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα (Sharjah International Book Fair 2025), επιστρέφει για 44η χρονιά, αυτή τη φορά με τιμώμενη χώρα την Ελλάδα.

Η έκθεση, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής, θα εγκαινιαστεί στις 5 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Νοεμβρίου 2025 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Expo Centre Sharjah.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Διεύθυνσης Γραμμάτων και με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, συντονίζει τη συμμετοχή της χώρας με στόχο την προώθηση του ελληνικού βιβλίου διεθνώς και την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών με τον αραβικό κόσμο.

H Alter Ego Media θα συμμετέχει στην 44η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Σάρζα με 5 βιβλία της ελληνικής ιστορίας από τις δικές της ιστορικές εκδόσεις σε συνεργασία με έγκριτους ιστορικούς επιστήμονες.

Πιο συγκεκριμένα στο περίπτερο της Alter Ego Media θα παρουσιάζονται τα εξής βιβλία: «Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η Άγνωστη Βιογραφία», «Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας. Κολοκοτρώνης Νο 2), «Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας. Μπουμπουλίνα, Μαυρογένους, Καΐρη», «Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας. Αλέξανδρος Υψηλάντης Νο 8», «Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας. Κωνσταντίνος Κανάρης Νο 11».

Στο Εθνικό Περίπτερο (Hall 5, Stand L13), που εκτείνεται σε 200 τ.μ., παρουσιάζεται η παραγωγή 59 εκδοτικών οίκων, πολιτιστικών οργανισμών και φορέων, 28 εκ των οποίων με φυσική παρουσία. Θα προβληθούν περίπου 600 εκδόσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, όπως και πολιτιστικών ιδρυμάτων και εκδοτικών οίκων, ελληνικών και ξένων, που εκδίδουν μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων.

Ιδιαίτερη θέση έχει το GreekLit, το πρόγραμμα επιδότησης που υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού για μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων σε άλλες γλώσσες. Ο σχεδιασμός του Εθνικού Περίπτερου αντλεί την έμπνευσή του από τις αναλογίες των αρχαίων ναών.

Σε περίοπτη θέση δεσπόζει η ελιά, αιώνιο σύμβολο ανθεκτικότητας και καρποφορίας, ταυτισμένο με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της.

Στον χώρο του περιπτέρου παρουσιάζεται η έκθεση «Η Ελληνική Λογοτεχνία – Το Μεγάλο Ταξίδι / Greek Literature – The Long Journey», αναδεικνύοντας τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Με κεντρικό άξονα την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνική μνήμη και την εξέλιξη του ελληνικού Λόγου μέσα στον χρόνο, η έκθεση φωτίζει έργα και δημιουργούς που καθόρισαν τις πνευματικές ταυτότητες της Ελλάδας, εντός και εκτός συνόρων.

Η ελληνική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα επαγγελματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με περισσότερους από 70 συμμετέχοντες – συγγραφείς, ποιητές, μεταφραστές, εικονογράφους, μουσικούς, ηθοποιούς, βιβλιοθηκονόμους, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων και εκδότες.

Παράλληλα, η Ελλάδα θα συμμετάσχει και στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Βιβλιοθηκών της Σάρτζα (Sharjah International Library Conference – SILC, Τετάρτη 5-Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025), που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και τη δικτύωση επαγγελματιών του χώρου.

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα το 2024 υποδέχτηκε πάνω από 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες και 2.500 εκδότες και εκθέτες από 100 χώρες, ενώ πραγματοποιηθήκαν 2000 εκδηλώσεις και 3.000 επαγγελματικές συναντήσεις για δικαιώματα και συνεργασίες.