Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 παραδόθηκε σήμερα σε μία επίσημη τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τον εμβληματικό χώρο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, στους διοργανωτές τους.

Πλέον η Φλόγα έχει ξεκινήσει το ταξίδι της για τη Ρώμη. Πρώτα όμως, θα προηγηθεί μία Λαμπαδηδρομία σχεδόν δύο μηνών στην Ιταλία έως την Τελετή Έναρξης της κορυφαίας διοργάνωσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Φεβρουαρίου στο «Σαν Μαρίνο» στο Μιλάνο.

To Φως της Αρχαίας Ολυμπίας, το ύψιστο σύμβολο του Ολυμπισμού, ξεκίνησε το ταξίδι του μετά από μία συμβολική τελετή στο Καλλιμάρμαρο, η οποία είχε διαμορφωθεί λόγω της πρόβλεψης της ΕΜΥ για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες.

Η Ολυμπιακή Φλόγα και η τελετή παράδοσης

Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε από την πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος με τη σειρά του τη μεταλαμπάδευσε στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής Milano Cortina 2026, Τζιοβάνι Μαλαγκό, μετά από εννέα ημέρες Λαμπαδηδρομίας στην Ελλάδα.

Οι Ιταλοί Ολυμπιονίκες Γιασμίν Παολίνι και Φιλίπο Γκάνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελετής παράδοσης μεταφέροντας συμβολικά την Ολυμπιακή Φλόγα ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης Έλενα Ξενάκη άναψε τον βωμό μαζί με τις συμπαίκτριές της στην εθνική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι προηγήθηκε ένα χορευτικό από τις ιέρειες που δημιούργησε η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου, ενώ η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου έγινε από τη σοπράνο κολορατούρα, Χριστίνα Πουλίτση, τη Νεανική Χορωδία του Αθηναϊκού Ωδείου και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Τον Εθνικό Υμνο της Ιταλίας τραγούδησε ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος με τη Χορωδία της ΕΡΤ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Επίσης, ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας ακούστηκε από τον τενόρο Γιάννη Χριστόπουλο, τη Χορωδία της ΕΡΤ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Εικόνες από την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Η ολοκλήρωση της Λαμπαδηδρομίας στην Ελλάδα

Με την τελετή ολοκληρώθηκε το ελληνικό τμήμα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, η οποία ξεκίνησε στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου.

Πριν φτάσει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η Φλόγα πέρασε τη νύχτα της 3ης προς 4ης Δεκεμβρίου στην Ακρόπολη, υπό την προστασία των φυλακών της Φλόγας. Με τον χώρο κλειστό για τους επισκέπτες, μόνο η Ολυμπιακή Φλόγα και οι φύλακές της παρέμειναν μέσα στην αρχαία Ακρόπολη.

Η Ράνια Τζίμα στη Λαμπαδηδρομία

Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 συμμετείχε και η δημοσιογράφος του MEGA Ράνια Τζίμα. «Ήταν τεράστια τιμή, ταυτόχρονα και μία χαρά σαν να είμαι ένα μικρό παιδάκι. Το ήθελα και το χάρηκα πάρα πολύ», είπε αρχικά η ίδια και συμπλήρωσε: «Οποιαδήποτε συμμετοχή στην ιδέα τον Ολυμπιακών Αγώνων από οποιοδήποτε μετερίζι ξέρει ότι αυτή η διαδικασία σου αφήνει ένα αποτύπωμα».

Όπως είπε η Ράνια Τζίμα, σημαντικό κομμάτι της λαμπαδηδρομίας είναι η συλλογική διαδικασία και η κοινή ιδέα.

Ανάμεσα στους Λαμπαδηδρόμους και η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ

Λίγο μετά τις 8:30 η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέλαβε τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα Στέφανο Χανδακά, μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ντυμένη με τη στολή των λαμπαδηδρόμων η κ. Γκίλφοϊλ παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νo 2 της Πρεσβείας των ΗΠΑ κι εκείνος με τη σειρά του, στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.