Ξεκίνησε χθες Τετάρτη (26/11) το ταξίδι της η ολυμπιακή φλόγα, εν όψει των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα διεξαχθούν μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου του 2026 στην βόρειο Ιταλία.

Το ταξίδι λοιπόν, της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε και ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος Πέτρος Γκαϊδατζής αναχώρησε μαζί με τη δεύτερη Λαμπαδηδρόμο Stefania Belmondo.

Η Τελετή Αφής έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπροστά στο μοναδικό άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου που προσέδωσε μεγάλη αίγλη στην τελετή και ανέδειξε την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και συνεχίζονται χιλιάδες χρόνια μετά, στη σύγχρονη εποχή.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία 9 ημερών καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα και θα παραδοθεί στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 για να αναχωρήσει για την Ιταλία.





Στην πρώτη μέρα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας η Φλόγα πέρασε από Πύργο, Αμαλιάδα, Αρχαία Ήλιδα, Λαμπέια, Κλειτορία και κατέληξε στα Καλάβρυτα.

Η υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας πραγματοποιήθηκε στις 8.00 μ.μ. στην Κεντρική πλατεία Καλαβρύτων με τιμές Αρχηγού Κράτους.





Την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησε το μέλος της Θανάσης Κανελλόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Καλαβρύτων,

Στα Καλάβρυτα, η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε αρχικά στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, όπου την υποδέχθεικε ως λαμπαδηδρόμος ο Καλαβρυτινός συμπατριώτης μας κ. Θανάσης Κανελλόπουλος, επί σειρά ετών μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στον Δήμο Καλαβρύτων. Στη συνέχεια, μέσα από μια διαδρομή που περιλαμβάνει το Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης, το Ιστορικό Νεκροταφείο και το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, η Φλόγα κατέληξε στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων, όπου Πραγματοποιήθεικε η επίσημη τελετή υποδοχής.





Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε σήμερα 27 Νοεμβρίου και από την Πάτρα. Η διαδρομή της στην πόλη κορυφώθηκε μπροστά στην οικία του Κωστή Παλαμά, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή τιμής για τον ποιητή του Ολυμπιακού Ύμνου.

Ο λαμπαδηδρόμος, φορώντας την επίσημη στολή, ύψωσε τη δάδα και άναψε τη μεγάλη φλόγα στον τελετουργικό βωμό που είχε στηθεί μπροστά από το ιστορικό κτίριο, ενώ γύρω του βρίσκονταν στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αθλητές και εθελοντές σε παραδοσιακές ενδυμασίες.

Αναλυτικά οι περιοχές

1η ΗΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025

Αρχ. Ολυμπία- Πύργος- Αμαλιάδα- Αρχ. Ήλιδα- Λαμπεία- Καλάβρυτα.

2η ΗΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2025

Καλάβρυτα- Πάτρα- Γέφυρα Ρίο- Αγρίνιο- Καρπενήσι.

3η ΗΜΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 28/11/2025

Καρπενήσι- Καρδίτσα- Μουζάκι- Πύλη- Μέτσοβο.

4η ΗΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025

Μέτσοβο- Γρεβενά- Κοζάνη- Πτολεμαΐδα- Άργος Ορεστικό-Καστοριά.

5η ΗΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/2025

Καστοριά- Φλώρινα- Παλαιός Αγ. Αθανάσιος- Έδεσσα-Σκύδρα- Νάουσα.

6η ΗΜΕΡΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025

Νάουσα – Γιαννιτσά – Σέρρες – Δράμα – Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη.

7η ΗΜΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ 2/12/2025

Θεσσαλονίκη- Ελασσόνα- Πορταριά Πηλίου- Λαμία.

8η ΗΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12/2025

Λαμία-Αράχωβα-Λιβαδειά-Κηφισιά-Μαρούσι-ΕΟΕ-Περιστέρι-Αιγάλεω-Καλλιθέα-Νέα Σμύρνη-Ακρόπολη.

9η ΗΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 4/12/2025

Ακρόπολη – Πλ. Συντάγματος – Μητρόπολη Αθηνών- Δημαρχείο Αθηνών- Πλ. Ομονοίας- Παλαιά Βουλή- Ακαδημία-Πανεπιστήμιο- Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο- Πεδίο Άρεως- Μέγαρο Μουσικής- Εθνική Πινακοθήκη- Παναθηναϊκό Στάδιο.