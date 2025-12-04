Κάθε φορά που το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει αυλαία στο MEGA, η επιλογή των τηλεθεατών μοιάζει μονόδρομος. Η σατιρική εκπομπή με τον Λάκη Λαζόπουλο ήταν πρώτη στους πίνακες τηλεθέασης και το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου.

Το καθιερωμένο δίωρο απόδρασης και σάτιρας, σχεδιασμένο με τη μαεστρία και το ταλέντο του Λάκη Λαζόπουλου, κατέκτησε την κορυφή στη ζώνη μετάδοσής του με 21,2% στο γενικό σύνολο.

Η εκπομπή ήταν το πρόγραμμα με την υψηλότερη τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό 18-54, χθες, με ποσοστό 18,8%. Η σαρωτική υπεροχή της επιβεβαιώθηκε απόλυτα στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ, καθώς η διαφορά από τον ανταγωνισμό ξεπέρασε τις 6,6 μονάδες.

Σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κατέγραψε μερίδιο 24,3%. Η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική της στο τηλεοπτικό τοπίο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για ένα ακόμη «Τσαντίρι» πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 21:00, φυσικά στο MEGA.

