Τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού έχουν κλείσει και τον Δεκέμβριο αποκλειστικά στο MEGA News, το οποίο φέρνει στις οθόνες μας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ζωντανών μεταδόσεων που καλύπτει ποδόσφαιρο, πόλο, βόλεϊ και μπάσκετ.

Το MEGA News προσφέρει την ευκαιρία στους λάτρεις των σπορ να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις από τις σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Οι πιο δυνατές μάχες σε πόλο και βόλεϊ, καθώς και αγώνες υψηλού επιπέδου στο μπάσκετ, είναι μόνο ορισμένες από τις επιλογές του MEGA News σε έναν Δεκέμβριο που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και έντονο αθλητικό παλμό.

Περίοπτη θέση στο πρόγραμμα του μήνα κατέχουν επίσης οι αγώνες του UEFA Women’s Champions League, στο υψηλότερο επίπεδο του γυναικείου ομαδικού αθλητισμού, οι οποίοι συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη της ποδοσφαιρικής δράσης.

Ακολουθεί το καλεντάρι των αναμετρήσεων όλων των αθλημάτων του Δεκεμβρίου:

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 22:00

Περιγραφή: Θέμης Σωτηρόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ | 14:30

Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

EUROCUP ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΡΑΜΛΑ (1ος αγώνας) | 19:00

Περιγραφή: Παναγιώτης Περπερίδης

Ρεπορτάζ: Γιάννης Λιόντος

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ | 16:30

Περιγραφή: Μιχάλης Τσώχος

Ρεπορτάζ: Γιάννης Λιόντος

CHAMPIONS LEAGUE ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΛΙΜΟΣ | 19:00

Περιγραφή: Παναγιώτης Περπερίδης

Ρεπορτάζ: Γιάννης Λιόντος

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 22:00

Περιγραφή: Θέμης Σωτηρόπουλος – Βιδιάνος Ρούσσος

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

EUROCUP ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΡΑΜΛΑ (2ος αγώνας) | 19:00

Περιγραφή: Παναγιώτης Περπερίδης

Ρεπορτάζ: Γιάννης Λιόντος

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΛΙΜΟΣ | 12:30

Περιγραφή: Παναγιώτης Περπερίδης

Ρεπορτάζ: Θέμης Σωτηρόπουλος

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΖΑΟΝ | 18:00

Περιγραφή: Μιχάλης Τσώχος

Ρεπορτάζ: Γιάννης Λιόντος

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

