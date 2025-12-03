Η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να σβήσει κάθε ανάρτηση που τον συνδέει με τους Μπακς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φουντώσει εκ νέου τα σενάρια ανταλλαγής του.

Τον περασμένο μήνα, ο Shams Charania του ESPN ανέφερε ότι η ομάδα του Μιλγουόκι διαπραγματευόταν με τους Νικς την περασμένη σεζόν σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή του Αντετοκούνμπο.

Αυτό συνέβη μετά από ένα καλοκαίρι όπου που ο Αντετοκούνμπο δεν ζήτησε μεταγραφή. Ωστόσο, ο Charania ανέφερε ότι ο δύο φορές MVP ήταν «ανοιχτός» στην πιθανότητα να παίξει αλλού. Ο Αντετοκούνμπο κατέστησε σαφές πριν από την έναρξη της σεζόν ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται για πρωταθλήματα.

«Παιδιά, κάθε καλοκαίρι υπάρχει αλήθεια. Σε κάθε αναφορά. Το ίδιο πράγμα που λέω σε όλη μου την καριέρα – θέλω να είμαι σε μια ομάδα που μου επιτρέπει, μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω ένα πρωτάθλημα και θέλει να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο», είπε στην ημέρα των μέσων ενημέρωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο με το Μιλγουόκι μέχρι την σεζόν 2027/28 — οπότε θα έχει δικαίωμα επιλογής — αφού συμφώνησε σε τριετή επέκταση ύψους 186 εκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο του 2023.

Τα δεδομένα για πιθανή ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο

Αυτή τη στιγμή ακόμα και να θέλει να αποχωρήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τους Μπακς φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί ομάδα που θα τον αποκτήσει. Φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι η αγωνιστική αξία του, αλλά το μεγάλο συμβόλαιο που έχει σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χώρο στο μπάτζετ των ομάδων.

Οι Ρόκετς θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια επιλογή εάν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πίεζε για μεταγραφή. Υπάρχουν σενάρια που εμπλέκουν και άλλες ομάδες όπως οι Σπερς, οι οποίοι θα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα τρομακτικό δίδυμο με τον Γουεμπανιάμα. Οι Νικς είναι ο προορισμός που φαντάζει ως ο επικρατέστερος για πολλούς, όμως έχουν μόνο 150.000 δολάρια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή.

Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι το καλοκαίρι θα ήταν πιο εύκολο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φύγει από τους Μπακς, εάν φυσικά το επιθυμεί. Εκτός κι αν δούμε μια κίνηση ανάλογη με εκείνη του Άντονι Ντέιβις το 2019.