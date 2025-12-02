Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση στα social media, «καθαρίζοντας» το προφίλ του στο Instagram και αφήνοντας πίσω του μόνο ελάχιστες αναρτήσεις.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ φαίνεται να επέλεξε μια πιο λιτή, προσωπική και στοχευμένη εικόνα προς το κοινό του, διαγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που είχε συσσωρεύσει τα προηγούμενα χρόνια.

Από τις αναρτήσεις που διατήρησε, οι περισσότερες προέρχονται από προσωπικές του στιγμές, δείχνοντας ότι θέλει να δώσει έμφαση στο ανθρώπινο, καθημερινό κομμάτι της ζωής του και όχι αποκλειστικά στην επαγγελματική του πορεία.

Όμως δεν εξαφάνισε τελείως το αγωνιστικό του παρελθόν.

Αντίθετα, κράτησε μόνο τρεις μπασκετικές στιγμές, και μάλιστα τις πιο ιστορικές της καριέρας του: τη φωτογραφία από την κατάκτηση του NBA με τους Μπακς, εκείνη από το NBA Cup και φυσικά τη δημοσίευση που έκανε μετά την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket.