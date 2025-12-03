Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».