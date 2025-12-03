Έκτακτη μοτοπορεία προς τη Βουλή πραγματοποιούν αυτή την ώρα τα ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Στους δρόμους του κέντρου επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, λόγω των νέων ρυθμίσεων της Τροχαίας για την πομπή των ταξί.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προκληθεί ένταση στο υπουργείο Μεταφορών.

Αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ συγκρούστηκαν στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών λίγο πριν τις δύο, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους.

Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.