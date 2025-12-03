Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε η κυβέρνηση μετά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο «Παλλάς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με σκληρή ανακοίνωση κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «θα μπορούσε να έχει συγκαλέσει απλώς μια κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του», υπονοώντας πως η παρουσίαση του βιβλίου λειτούργησε ως πολιτική συγκέντρωση. Σε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «αμετροεπή, αμετανόητο και αλαζόνα», προσθέτοντας πως «αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε βολές για «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης», «αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς» και «φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα», κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι στοχοποίησε πολιτικούς αντιπάλους στο όνομα μιας «σκευωρίας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «να πηγαίνει τη χώρα μπροστά», σημειώνοντας πως «το rebranding του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».