Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sanchez ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο στήριξης της τοπικής αυτοκινητοβιομηχανίας από το 2026 ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της νέας δέσμης μέτρων θα είναι η αύξηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων που παράγονται σε ισπανικό έδαφος στο 95% της ζήτησης με ορίζοντα το 2035.

Το σχέδιο θα έχει σύμφωνα με τις συστάσεις δύο σκέλη καθώς από το παραπάνω ποσό τα 400 εκ. ευρώ υπό την μορφή κινήτρων στους καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα ενώ ένα ποσό της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί για την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης. Τα εναπομείναντα περίπου 580 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής αυτοκινήτων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος για την υποστήριξη της βιομηχανίας.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του σχεδίου είναι οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων να αποτελούν το 100% του ισπανικού στόλου αυτοκινήτων με ορίζοντα το 2035 όπως επιβάλει η σχετική ευρωπαϊκή πολιτική.

Επί του παρόντος πάντως και συγκεκριμένα για τους πρώτους 10 μήνες του 2025, το μερίδιο αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών στην ισπανική αγορά διαμορφωνόταν σε 10% ενώ αυτό των υβριδικής τεχνολογίας σε 26,7%. Για λόγους σύγκρισης ο ευρωπαϊκός μέσος όρος σε πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών για το ίδιο διάστημα διαμορφώνεται σε 20%.