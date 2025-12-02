Υποψήφιες για να δεχθούν επίθεση από τις ΗΠΑ είναι όλες οι χώρες που εμπλέκονται στην παραγωγή και την πώληση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τοποθέτηση του κατά την διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, οι επιθέσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στην Βενεζουέλα, όπου όπως ανέφερε σύντομα θα ξεκινήσουν οι επιθέσεις στην ξηρά.

Ο Τραμπ αφού υπερασπίστηκε την καταστολή των φερόμενων λαθρεμπόρων ναρκωτικών, η οποία έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στη θάλασσα, ανέφερε: «Ξέρετε, στην ξηρά είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο. Και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν. Γνωρίζουμε τα πάντα για αυτούς. Γνωρίζουμε πού ζουν. Γνωρίζουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα και αυτό. Όταν αρχίσουμε, θα μειώσουμε πολύ αυτούς τους αριθμούς».

Οι παραπάνω δηλώσεις αποτελούν μια ξεκάθαρη κλιμάκωση από την πλευρά του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς σε σχέση με τις προηγούμενες απειλές που έχει εκτοξεύσει εναντίον της Βενεζουέλας, αυτές γίνονται την ώρα που η ένταση στην περιοχή έχει φτάσει στο κόκκινο.