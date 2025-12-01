Το Καράκας κατήγγειλε χθες Κυριακή «προετοιμαζόμενη επίθεση», μπροστά στην ανάπτυξη στοιχείων του στρατού της Ουάσιγκτον, που εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, όπου το κοινοβούλιο οργάνωσε υποδοχή συγγενών θυμάτων των πληγμάτων των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον, διατεινόμενη ότι διεξάγει επιχείρηση εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσει ολοένα πιο ισχυρά στρατιωτικά μέσα από τον Σεπτέμβριο στην Καραϊβική. Τον Νοέμβριο κατέφθασε στην περιοχή αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Μαύρο πρόβατο των ΗΠΑ επί ένα τέταρτο του αιώνα, η Βενεζουέλα κατηγορείται από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση των ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αγορά των ΗΠΑ. Το Καράκας διαψεύδει τον ισχυρισμό και αντιτείνει πως στην πραγματικότητα στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος ώστε να βάλει στο χέρι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε στον πρόεδρο Μαδούρο να φύγει από τη χώρα. «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει. Του είπαμε πως θα μπορούσε να πάει στη Ρωσία, ή σε κάποια άλλη χώρα».

Η Βενεζουέλα ζητά βοήθεια από τον OPEC

Η Βενεζουέλα έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον OPEC (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) να βοηθήσει «να σταματήσει αυτή η (αμερικανική) επίθεση», που βρίσκεται «σε προετοιμασία με ολοένα περισσότερη δύναμη και απειλεί σοβαρά τις ισορροπίες την διεθνούς αγοράς ενέργειας», με επιστολή που ανέγνωσε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, που είναι επίσης υπουργός Πετρελαίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που διεξήχθη ψηφιακή με τους ομολόγους της των χωρών μελών του οργανισμού πετρελαιοεξαγωγικών κρατών.

Η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τη χρήση στρατιωτικής βίας», ανέφερε η επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο Μαδούρο.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, κυρίως στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, που κατά την κυβέρνηση Τραμπ μετέφεραν ναρκωτικά —κάτι για το οποίο δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις— και στις 20 και πλέον επιδρομές τους έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 83 άνθρωποι.

Ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, καθώς ουδείς ύποπτος συνελήφθη ή ανακρίθηκε. Η Βενεζουέλα, που κάνει λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», απαίτησε τον Σεπτέμβριο να διενεργηθεί έρευνα από τον ΟΗΕ.

Ο Χόρχε Ροδρίγκες, εκ των ισχυρότερων πολιτικών στη Βενεζουέλα κι επικεφαλής διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό χθες ότι υποδέχθηκε στο κοινοβούλιο «οικογένειες πολιτών της Βενεζουέλας που δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν εξωδικαστικά σε ενέργειες, ξεκάθαρα αθέμιτες και παράνομες, που έχουν διαπραχθεί από τη 2η Σεπτεμβρίου από τον αμερικανικό στρατό».

Ο κ. Ροδρίγκες, υποσχόμενος πως θα σχηματιστεί κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή, αρνήθηκε να απαντήσει ερωτηθείς σχετικά με συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Μαδούρο.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την επαφή με Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, που κατηγορεί τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην Καραϊβική θάλασσα με σκοπό στην πραγματικότητα να τον ανατρέψει.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος του, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη με τον σοσιαλιστή ομόλογό του, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.