Σε αχαρτογράφητα νερά βαδίζουν οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα. Τα τελευταία 24ωρα έρχονται ολοένα περισσότερα πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Μαδούρο.

Οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά στις 21 Νοεμβρίου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να έδωσε στον Μαδούρο διορία μιας εβδομάδας για να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Το τηλεφώνημα κράτησε για περίπου 15 λεπτά με τον Τραμπ να απορρίπτει τα περισσότερα από τα αιτήματα του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξαντλεί τις επιλογές του, την ώρα που η πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ αυξάνεται. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει τον Μαδούρο ότι θα επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ξηρά με στόχο την Cartel de los Soles, μιας ομάδας που σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ περιλαμβάνει τον Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ αύξησαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια και προσφέρουν αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για άλλους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στις ΗΠΑ για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων εγκλημάτων. Όλοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Τι ζήτησε ο Μαδούρο από τον Τραμπ

Ο Μαδούρο και η κυβέρνησή του έχουν πάντα αρνηθεί όλες τις ποινικές κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος για να αποκτήσουν τον έλεγχο των τεράστιων φυσικών πόρων της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου.

Ο Μαδούρο είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ότι ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα, υπό την προϋπόθεση ότι θα χορηγούνταν πλήρης νομική αμνηστία σε αυτόν και τα μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των αμερικανικών κυρώσεων και του τερματισμού μιας σημαντικής υπόθεσης που αντιμετωπίζει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Ζήτησε επίσης την άρση των κυρώσεων για περισσότερους από 100 αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακίνηση ναρκωτικών ή διαφθορά, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Το τελεσίγραφο και τα επόμενα βήματα

Ο Τραμπ απέρριψε τα περισσότερα από τα αιτήματά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 15 λεπτά, αλλά είπε στον Μαδούρο ότι είχε μια εβδομάδα για να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα με την οικογένειά του και να μεταβεί στον προορισμό της επιλογής του.

Η προθεσμία αυτή έληξε την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να δηλώσει το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας ήταν κλειστός, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Η εφημερίδα Miami Herald, ήταν εκείνη που έφερε στο φως της δημοσιότητας αρκετές λεπτομέρειες της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε μιλήσει με τον Μαδούρο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τον Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο διεκδίκησε την επανεκλογή του πέρυσι σε εθνικές εκλογές που οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές κυβερνήσεις χαρακτήρισαν ως ψεύτικες και στις οποίες, σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές, η αντιπολίτευση κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία.

Συγκεντρώσεις και μήνυμα από Μαδούρο

Μιλώντας στους διαδηλωτές, ο Μαδούρο ορκίστηκε τη Δευτέρα «απόλυτη πίστη» στον λαό. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε ότι η χώρα του δεν θέλει «ειρήνη σκλάβων». «Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με κυριαρχία, ισότητα, ελευθερία! Δεν θέλουμε ειρήνη σκλάβων, ούτε ειρήνη αποικιών!» δήλωσε ο Μαδούρο σε συγκέντρωση στο Καράκας.

Δεν είναι σαφές αν ο Μαδούρο μπορεί ακόμα να υποβάλει νέα πρόταση που να περιλαμβάνει ασφαλή διέλευση. Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνομιλίες τη Δευτέρα με κορυφαίους συμβούλους για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.