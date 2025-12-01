Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την Βενεζουέλα φέρεται να έχει συγκαλέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κατάσταση στην Καραϊβική μυρίζει μπαρούτι, μετά και από τις αποκαλύψεις περί επίδοσης τελεσιγράφου του Τραμπ στον Μαδούρο για να παραιτηθεί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN, στην συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί στις 5 μ.μ. τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα απέναντι στη Βενεζουέλα και σε αυτήν θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ.

Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Μαδούρο

Λίγο πριν διαρρεύσει η συγκεκριμένη πληροφορία, είχε γίνει γνωστό, ότι κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογο του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 21 Νοεμβρίου (την οποία επιβεβαίωσε ότι συνέβη ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ) ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Μαδούρο να παραιτηθεί άμεσα από την εξουσία για να λάβει την απάντηση ότι θα παραιτηθεί σε 18 μήνες από σήμερα. Σχολιάζοντας το τηλεφώνημα το Τραμπ σημείωσε πως αυτό δεν ήταν ούτε θετικό, αλλά ούτε και αρνητικό υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά «ήταν απλά ένα τηλεφώνημα». Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μαδούρο αρνήθηκε την προσφορά να παραιτηθεί και υπό καθεστώς αμνηστίας του ίδιου και των συνεργατών του να φύγει από την χώρα.

Ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι ετοιμάζεται στρατιωτική επιχείρηση

Η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο όμως έρχεται και την ώρα που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της, παρά το γεγονός ότι η αμερικανική ηγεσία υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων πέριξ της Βενεζουέλας, αλλά και η επιβολή ουσιαστικά ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την χώρα χθες, αποτελεούν απλά μέρος μιας επιχείρησης εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών και της «ναρκοτρομοκρατίας».