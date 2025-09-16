Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας, Άσαντ Αλ Σιμπάνιμ ανακοίνωσε έναν οδικό χάρτη που υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον και το Αμάν για την ειρήνευση στην επαρχία Σουέιντα που κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, στη νότια Συρία, πεδίο της πρόσφατης φονικής θρησκευτικής βίας.

«Η συριακή κυβέρνηση επεξεργάστηκε έναν σαφή οδικό χάρτη» που προβλέπει αρκετά στάδια όπως «η δίωξη των υπευθύνων επιθέσεων κατά των αμάχων» σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, «η αποζημίωση των θυμάτων» και «η έναρξη μιας διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης», δήλωσε ο Αλ Σιμπάνι.

ΗΠΑ και Ιορδανία σε κοινό μηχανισμό επιτήρησης του σχεδίου για τη Σουέιντα

Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι, ο οποίος μετείχε στη συνέντευξη Τύπου, όπως και ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ, διευκρίνισε ότι «ένας κοινός συρο-ιορδανο-αμερικανικός μηχανισμός» αναμένεται να εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου.

Η επαρχία Σουέιντα ήταν πεδίο φονικών συγκρούσεων τον Ιούλιο μεταξύ Δρούζων μαχητών και Βεδουίνων σουνιτών, οι οποίες εξαπλώθηκαν με την παρέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων και φυλών που κατέφθασαν από άλλες περιοχές.

Η βία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 2.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 789 Δρούζοι άμαχοι «που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες δια πυροβολισμού από μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ικανοποίηση από ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο Μπαράκ εξέφρασε ικανοποίηση για τα «ιστορικά μέτρα» που ελήφθησαν από τη συριακή κυβέρνηση, βλέποντας σε αυτά «μια δέσμευση για τη συγκέντρωση διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών υπό την ίδια χώρα».

Πρόσθεσε ότι η Ιορδανία είχε «παίξει βασικό ρόλο στην προσέγγιση των πλευρών», διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει «το καλύτερο για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία» που «αντιπροσωπεύει ένα μείζονος σημασίας βήμα για εμάς τους τρείς».

Το Παρατηρητήριο έχει καταγράψει 516 Δρούζους που απήχθησαν στην επαρχία Σουέιντα, εκ των οποίων 103 γυναίκες, από την έναρξη της βίας στις 14 Ιουλίου. Σήμερα το πρωί η Δαμασκός ανακοίνωσε τη σύσταση θέσης «επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας» για την πόλη Σουέιντα, η οποία δόθηκε σε έναν τοπικό Δρούζο ηγέτη, σε μια προσπάθεια κατευνασμού των εντάσεων.

Με συνολικό σχεδιασμό ο «οδικός χάρτης»

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σουέιντα, την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών, την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας στους κύριους δρόμους της περιοχής και την προσπάθεια για την αποκάλυψη της τύχης των αγνοουμένων και την έναρξη μιας διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης.

Μήνυμα προς το Ισραήλ

Ο ΥΠΕΞ της Ιορδανίας δήλωσε ότι η χώρα του συνεργάζεται με τη Συρία για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητά της, σημειώνοντας ότι «η νότια Συρία αποτελεί προέκταση της ασφάλειας της Ιορδανίας» και ότι «η ασφάλεια και η σταθερότητα της Συρίας αποτελούν μέρος της ασφάλειας της Ιορδανίας».

Ο Σαφάντι επιβεβαίωσε επίσης τη «σταθερή θέση της Ιορδανίας να υποστηρίζει την ενότητα της συριακής γης».

Όπως ανέφερε η χώρα του «καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και απορρίπτει την ανατρεπτική ανάμειξή της εκεί», προσθέτοντας ότι το «Ισραήλ είναι η μόνη πλευρά που εργάζεται για να διαιρέσει τη Συρία».