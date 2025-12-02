Η κυβέρνηση της Ιταλίας αναμένεται να καθυστερήσει την έγκριση διατάγματος που θα επέτρεπε στη Ρώμη να παρατείνει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και για το επόμενο έτος, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Η καθυστέρηση έρχεται εν μέσω εντάσεων στο δεξιό κυβερνητικό συνασπισμό της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι σχετικά με τη στήριξη προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, που πλησιάζει πλέον την τέταρτη επέτειό της.

Ρήγμα Μελόνι – Σαλβίνι για Ουκρανία

Η Μελόνι έχει δεσμευθεί ότι θα στηρίξει την Ουκρανία μέχρι τέλους απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, όμως ο αναπληρωτής της, Ματέο Σαλβίνι, επικεφαλής της Λέγκας, έχει αμφισβητήσει την αναγκαιότητα της συνέχισης αυτής της υποστήριξης.

Το διάταγμα για την Ουκρανία βρισκόταν στην ατζέντα συνεδρίασης της Τετάρτης, η οποία θα προετοίμαζε το επόμενο υπουργικό συμβούλιο, αλλά αφαιρέθηκε επειδή η ατζέντα ήταν ήδη υπερφορτωμένη, ανέφεραν οι πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Τι θα γίνει με τις παραδόσεις οπλισμού;

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η ιταλική κυβέρνηση έχει στείλει 12 πακέτα στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του αντιαεροπορικού συστήματος SAMP/T, βάσει του συστήματος διαταγμάτων.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο αδειοδότησης επιτρέπει στην κυβέρνηση να ενεργεί χωρίς να ζητά έγκριση από το κοινοβούλιο για κάθε νέο πακέτο στρατιωτικών παραδόσεων. Το ισχύον διάταγμα λήγει στο τέλος του έτους.

Μόλις εγκριθεί από την κυβέρνηση, το νέο διάταγμα θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, αλλά θα πρέπει να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο εντός 60 ημερών.

Στην κριτική του για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Σαλβίνι έχει αναφερθεί στο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει την κυβέρνηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιέζουν για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.