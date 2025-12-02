Με τη δεύτερη και, βάσει συντάγματος, τελευταία θητεία του νυν προέδρου, κεντρώου Εμμανουέλ Μακρόν, να ολοκληρώνεται το 2027, η Γαλλία αναζητά την προσωπικότητα που θα καταφέρει να ανακόψει τον δρόμο στον πρώτο πρόεδρο που θα προέρχεται από την ακροδεξιά, είτε μιλάμε για τον Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος φαίνεται πως θα είναι ο υποψήφιος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

Με τη μακρονική παράταξη να μην έχει βρει ακόμα έναν υποψήφιο που θα συσπειρώσει και θα αναλάβει να κουβαλήσει επάξια τη βαριά κληρονομιά του Μακρόν, τα βλέμματα στρέφονται στην αριστερά, ο συνασπισμός της οποίας άλλωστε έλαβε την πρώτη θέση στις περυσινές εκλογές για την Εθνοσυνέλευση.

Κι εκεί όμως δεν παρατηρείται σύμπνοια, αντιθέτως, σύμφωνα με τους αναλυτές, δύο ισχυρές προσωπικότητες, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν και ο Ζαν Λικ Μελανσόν θα θελήσουν να «βγουν μπροστά», γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει διχαστικά.

Από τη μία πλευρά, ο 46χρονος Γκλικσμάν, ανερχόμενο αστέρι της κεντροαριστεράς, ευρωβουλευτής και υποστηρικτής της ενίσχυσης της στρατιωτικής ισχύος της Ευρώπης, τάσσεται υπέρ δημοσιονομικών περικοπών και αναδιαμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Από την άλλη, Ο 74χρονος Μελανσόν, που έχει διεκδικήσει ανεπιτυχώς τρεις φορές έως σήμερα το ύπατο αξίωμα της Γαλλίας, είναι γνωστός για την πλατφόρμα του που περιλαμβάνει αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 και έξοδο της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ.

Οι έντονες πολιτικές διαφορές τους έχουν μετατραπεί σε προσωπικές επιθέσεις. Μέσω του blog του, ο Μελανσόν αποκάλεσε «φανατικό πολεμοκάπηλο» και «παιδί της κενότητας των ΜΜΕ» τον Γκλικσμάν, με τον τελευταίο να περνά στην αντεπίθεση χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» «ψευτοπατριώτη» που προτιμά την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, ενώ παρουσίασε τη διαμάχη τους ως αγώνα για «ένα όραμα της δημοκρατίας».

Κίνδυνοι και δημοσκοπικά δεδομένα

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Αριστερά έχει πιθανότητες να βρεθεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών, αντιμετωπίζοντας την ακροδεξιά.

Ωστόσο, η προοπτική νίκης φαντάζει δύσκολη. Σύμφωνα με έρευνα του Odoxa, ο Γκλικσμάν θα έχανε τη μάχη με τον Μπαρντελά με 42% έναντι 58%, ενώ ο Μελανσόν θα υφίστατο συντριπτική ήττα με 26% έναντι 74%.

Οι υποψήφιοι του κεντροδεξιού συνασπισμού φαίνεται ότι θα εξουδετερωθούν στον πρώτο γύρο, με εξαίρεση τον πρώην πρωθυπουργό του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος πάντως, βλέπει τον τελευταίο χρόνο τα ποσοστά του να μειώνονται σταθερά.

Οι αντίθετες στρατηγικές

Οι δύο μονομάχοι της Αριστεράς ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Ο Γκλικσμάν πιστεύει ότι η νίκη περνά μέσα από την επιστροφή των μετριοπαθών και πρώην ψηφοφόρων των Σοσιαλιστών που είχαν ακολουθήσει το κεντρώο κίνημα του Μακρόν το 2017. Σε συνεργασία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, κατάφερε να προσελκύσει το 17% των ψηφοφόρων του Μακρόν στις τελευταίες ευρωεκλογές.

Ο Μελανσόν, από την άλλη, θεωρεί κρίσιμη την κινητοποίηση της εργατικής τάξης στις αστικές περιοχές, όπου η συμμετοχή είναι χαμηλή αλλά οι υποστηρικτές του παραδοσιακά ψηφίζουν μαζικά. Αυτή η «στρατηγική χελώνας», όπως την ονομάζει ο ίδιος, έχει αυξήσει σταθερά τα ποσοστά του στις προηγούμενες υποψηφιότητές του.

Και οι δύο προσεγγίσεις εμφανίζουν, ωστόσο, αδυναμίες. Ο Μελανσόν θεωρείται διχαστικός και δέχεται πυρά για αντισημιτισμό, λόγω της ρητορικής του υπέρ των Παλαιστινίων, και για προάσπιση ακραίων απόψεων.

Από την άλλη ο Γκλικσμάν αμφισβητείται για την έλλειψη αναγνωρισιμότητας και εμπειρίας στον προεκλογικό αγώνα. Στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος υπάρχει αμφιβολία για την προώθηση ενός υποψηφίου εκτός κόμματος, όπως ο Γκλικσμάν, που ηγείται της δικής του πλατφόρμας, της Place Publique. Η πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον ακροδεξιό Ερίκ Ζεμούρ κρίθηκε μέτρια, ακόμα και από τον ίδιο.

«Υπάρχει ένα σενάριο, βάσει του οποίου όλο αυτό θα εξελιχθεί σε εφιάλτη», δήλωσε στο Politico σύμβουλος των Σοσιαλιστών, που αντιτίθεται σε μια προεδρική υποψηφιότητα του Γκλικσμάν. «Ο Γκλικσμάν θα συντριβεί από ένα πολιτικό θηρίο όπως ο Μελανσόν. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα ο Μελανσόν να μπορέσει να κόψει πρώτος το νήμα απέναντι στον Μπαρντελά».

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα πάντως με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις (Odoxa, 19-20 Νοεμβρίου), τα ποσοστά των πιθανών προεδρικών υποψηφίων διαμορφώνονται ως εξής:

Ζορντάν Μπαρντελά 35% με 36%

Εντουάρ Φιλίπ 17%

Ραφαέλ Γκλικσμάν 13,5% με 14,5%

Ζαν Λικ Μελανσόν 11% με 12%

Μπρουνό Ρεταγιό 8% με 10%

Μαρίν Τοντελιέ 6% με 6,5%