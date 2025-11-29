Σε λιγότερες από σαράντα μέρες – ως την 31η Δεκεμβρίου – η Γαλλία θα πρέπει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το 2026. Οι σχετικές συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση συνεχίζονται ανεπιτυχώς.

Οι ανησυχίες για εκ νέου πτώση της κυβέρνησης και για πολιτική παράλυση, εξακολουθούν. Ο γάλλος πρωθυπουργός, ο κεντρώος Σεμπαστιέν Λεκορνί, δήλωσε την Πέμπτη ότι «θέλει να ανοίξει τη συζήτηση, στην Εθνοσυνέλευση, σχετικά με πέντε «απόλυτες προτεραιότητες» – το δημοσιονομικό έλλειμμα, τη μεταρρύθμιση του κράτους, την ενέργεια, τη γεωργία, και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, και κατόπιν τα πολιτικά κόμματα και οι κοινωνικοί εταίροι να «τοποθετηθούν» επί αυτών των θεμάτων».

Από τις προτεραιότητες του Λεκορνί απουσιάζει το ζήτημα της στέγης. Στη Γαλλία ωστόσο, η κρίση στη στέγη, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είναι περισσότερο από υπαρκτή.

Επτά στους δέκα Γάλλους, δηλώνουν πως είναι πλέον δύσκολο να βρουν κατοικία στον δήμο τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου σφυγμομετρήσεων Odoxa (18/11/2025). Οι Γάλλοι αναφέρουν ως βασική αιτία της δυσκολίας τους το ότι οι δαπάνες στέγασης απορροφούν το ένα τρίτο του εισοδήματος των νοικοκυριών: στο διάστημα 1996-2023, οι τιμές της κατοικίας αυξήθηκαν κατά 88%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 13%.

Μιλώντας στον Monde, η Βαλερί Λετάρ, πρώην υπουργός Αποκέντρωσης και Χωροταξίας, επισημαίνει ότι πρόκειται για «ένα τεχνικό, σύνθετο θέμα, που απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό» και προσθέτει, ότι «είναι απαραίτητο να υπάρξει πολιτική απάντηση στην κρίση της κατοικίας, η οποία εμποδίζει τους νέους να σπουδάσουν, τα ζευγάρια να δημιουργήσουν οικογένεια, τους εργαζόμενους να δεχθούν να μετακινηθούν σε άλλη πόλη για δουλειά».

Στεγαστικό και Ακροδεξιά

Πέραν αυτών, το Στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που προκαλεί έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια και τροφοδοτεί έμμεσα την ψήφο στην Ακροδεξιά.

Η ιδέα ότι οι κοινωνικές κατοικίες (HLM -Habitations à Loyer Μodéré – Κατοικίες με Ελεγχόμενο Ενοίκιο) «καταλαμβάνονται» από ξένα νοικοκυριά είναι αφήγημα που προωθεί σταθερά το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Odoxa (19-20/11/2025), o Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του RN, έρχεται σταθερά πρώτος, με 35% στην πρόθεση ψήφου, στον πρώτο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2027. Η Εμανουέλ Κος, πρόεδρος της Ένωσης Κοινωνικής Κατοικίας (USH), κρούει επίσης τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι το ζήτημα της στέγασης πρέπει να αποτελέσει θέμα της επόμενης προεκλογικής εκστρατείας. «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Εθνική Συσπείρωση να επιβάλει την ατζέντα της, όπως έκανε στις προεδρικές εκλογές του 2022».

Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου

Η γαλλική Ακροδεξιά δεν πρωτοτυπεί, καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, τα ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται τη δυσκολία των πολιτών να βρουν στέγη, και συνδυάζουν τη δυσκολία αυτή με τη μετανάστευση. Στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ιδέα ότι οι πρόσφυγες στερούν κατοικίες από τους ντόπιους έχει διαδοθεί ευρέως. Σε τέτοιο σημείο, ώστε η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών, του πρωθυπουργού Κιρ Σταρμερ, ανακοίνωσε πρόσφατα την κατάργηση της αυτόματης πρόσβασης σε στεγαστική βοήθεια για τους αιτούντες άσυλο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της να ανακόψει την άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform, του Νάιτζελ Φάρατζ.

Σημειωτέον ότι το ακροδεξιό Reform έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις με 29% ενώ ακολουθούν οι κυβερνώντες Εργατικοί με 18% (Politico, 18/11/2025)

Κοινωνική κατοικία και εντάσεις

Στη Γαλλία πολλοί πιστεύουν ότι οι κοινωνικές κατοικίες δίδονται «μεροληπτικά» σε οικογένειες μεταναστών, εις βάρος των «γηγενών» Γάλλων. Σε δέκα χρόνια, οι αιτήσεις για κοινωνική κατοικία αυξήθηκαν κατά ένα εκατομμύριο και η λίστα αναμονής πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ωστόσο, η Εμανουέλ Κος, υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές κατοικίες δίδονται με βάση το εισόδημα, την ύπαρξη αναπηρίας, ή ενδοοικογενειακής βίας.

Λόγω των χαμηλών εισοδημάτων τους, οι οικογένειες μεταναστών πληρούν τα κριτήρια ενώ πολλές μελέτες δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην ιδιωτική αγορά ενοικίων.

Μεσαία τάξη: ο φόβος της υποβάθμισης

Σε έρευνα του (Αύγουστος 2025), το φιλελεύθερο think tank Ινστιτούτο Montaigne μελέτησε τις δυσκολίες της γαλλικής μεσαίας τάξης στην απόκτηση κατοικίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για να ενισχυθεί ξανά το κοινωνικό συμβόλαιο, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η στεγαστική πολιτική, ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Δημοκρατίας.

«Ένα μεγάλο τμήμα των μεσαίων στρωμάτων αποκλείεται τόσο από την κοινωνική κατοικία όσο και από την ιδιοκτησία», σημειώνει στον Monde ο Νικολά Λεν, επικεφαλής των σχετικών ερευνών του Ινστιτούτου Montaigne. «Τα μεσαία στρώματα χαρακτηρίζονται από τον φόβο της κοινωνικής υποβάθμισης και την επιθυμία για άνοδο. Η κατοχή στέγης θεωρείται ασπίδα απέναντι στην κοινωνική υποβάθμιση».