Μεγάλο πλήγμα, λίγο πριν τις γιορτές, για το αγρόκτημα L’Escargot Des Grands Crus στο Μπουζί, κοντά στη Ρεμς της Γαλλίας. Κλέφτες άρπαξαν φρέσκα και κατεψυγμένα σαλιγκάρια αξίας 90.000 ευρώ, που προορίζονταν για γκουρμέ εστιατόρια.

Η φάρμα έχει προμηθεύσει εστιατόρια, όπως το βραβευμένο με αστέρια Michelin Les Crayères στη Ρεμς, καθώς και ντελικατέσεν και ιδιώτες πελάτες.

Οι κλέφτες έκοψαν τον φράχτη του αγροκτήματος, μπήκαν στο κτίριο και άρπαξαν τα σαλιγκάρια, με την Αστυνομία να τους αναζητά ακόμα και τους ιδιοκτήτες της φάρμας να προσπαθούν να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση.

Τα σαλιγκάρια αποτελούν γαλλική λιχουδιά, συνήθως μαγειρεύονται με βούτυρο σκόρδου ή κρασί πριν αφαιρεθούν από το κέλυφός τους, αναφέρει σε άρθρο του το BBC.

Άδεια τα ράφια

«Αυτό σίγουρα δεν είναι το είδος ανάρτησης που περιμέναμε να γράψουμε καθώς πλησιάζουν οι γιορτές», έγραψε το L’Escargot Des Grands Crus σε ανακοίνωση για την κλοπή την Πέμπτη.

Στην ανακοίνωση περιέγραψε το περιστατικό ως σοκαριστικό, ακατανόητο και πραγματικό πλήγμα για όλη την ομάδα. «Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε τις γιορτές» ανέφεραν οι ιδιοκτήτες.

Φωτογραφίες από τη φάρμα μετά την κλοπή δείχνουν τα ράφια και τα ψυγεία εντελώς άδεια από σαλιγκάρια.

«Ένα ολόκληρο τμήμα έτοιμων προϊόντων κλάπηκε από το κατάστημα και το απόθεμα πρώτων υλών από το εργαστήριό μου. Ήταν το απόθεμα μου για το τέλος του χρόνου… Είχαμε ακριβώς την ποσότητα που χρειαζόμασταν για να περάσουμε τις γιορτές χωρίς προβλήματα», δήλωσε στο Franceinfo ο διαχειριστής της φάρμας, Ζαν-Ματιέ Ντοβέρν.