Μπορεί το Hellenic Music Ensemble να ανακοίνωσε μια παγκόσμια περιοδεία στις αρχές του 2026, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, ωστόσο ο Γιώργος Χατζιδάκις, θετός γιος του πρώτου και μοναδικός κληρονόμος του έργου του πατέρα του, εξέφρασε την περασμένη βδομάδα την πλήρη αντίθεσή του με την πρόθεση να προβεί σε νομικές ενέργειες.

Σημειώνεται ότι από την πλευρά των συντελεστών της περιοδείας και την βρετανική εταιρεία παραγωγής GTP Touring Limited έχει ανακοινωθεί μεταξύ άλλων ότι «Η GTP Touring Limited δεν έχει νομική υποχρέωση να λάβει τη συγκατάθεση της περιουσίας για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση των έργων του Μάνου Χατζιδάκι βάσει έγκυρων αδειών του Οργανισμού Δικαιωμάτων Εκτέλεσης (PRO).»

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη στη δημόσια σφαίρα και στα social media – κυρίως ανάμεσα σε επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας.

Χθες, ο Οίκος Schott Music, που εκπροσωπεί τα διεθνή δικαιώματα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, έδωσε στη δημοσιότητα τη δική του δήλωση, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια εφόσον η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble είναι υψηλών προδιαγραφών, ζητάει όμως από την διοργανώτρια εταιρεία να βρει μία λύση που να σέβεται τις απόψεις Χατζιδάκι.

Στην αυριανή παρουσίαση της παγκόσμιας περιοδείας των καλλιτεχνών θα συμμετείχε στο πάνελ και ο εκτελεστής παραγωγός και διευθύνων σύμβουλος της GTP Entertainment, Μισέλ Μπορσμά. Η εταιρεία ακύρωσε την συνέντευξη τύπου δίνοντας στη δημοσιότητα την ακόλουθη δήλωση του κ. Μπορσμά:

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate” έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ.

Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο. Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική. Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος.»