Περίπου μία εβδομάδα μετά την δημοσίευση της διαμάχης που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Χατζιδάκι, θετό γιο και μοναδικό κληρονόμο του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και τους διοργανωτές της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου – Χαρούλη, θέση παίρνουν και οι συγγενείς του Μίκη Θεοδωράκη επί του θέματος.

Θυμίζουμε ότι την περιοδεία, η οποία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, διοργανώνει ο συνθέτης και αναπληρωτής καθηγητής στο Berklee College of Music, Πάνος Λιαρόπουλος, υπό το σχήμα του Hellenic Music Ensemble.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν η εταιρεία παραγωγής, η GTP Entertainment, απευθύνθηκε στη Seed Point, που διαχειρίζεται το έργο του Μάνου Χατζιδάκι εκ μέρους της οικογένειας, ζητώντας άδεια για χρήσεις που σχετίζονται με την περιοδεία.

Το αίτημα απορρίφθηκε, αλλά η περιοδεία δεν ακυρώθηκε μια και η παραγωγός εταιρεία με ανακοίνωσή της απάντησε ότι λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο.

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα: «. Η περιουσία του Χατζιδάκι δεν έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει δημόσιες παραστάσεις δημοσιευμένων μουσικών έργων του Χατζιδάκι σε μη ελληνικά εδάφη. Η GTP Touring Limited δεν έχει νομική υποχρέωση να λάβει τη συγκατάθεση της περιουσίας για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση των έργων του Μάνου Χατζιδάκι βάσει έγκυρων αδειών του Οργανισμού Δικαιωμάτων Εκτέλεσης (PRO).

Όλες οι συναυλίες του Ελληνικού Μουσικού Συνόλου θα αδειοδοτηθούν σε κάθε περιοχή μέσω των αρμόδιων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων (PRO). Οι εν λόγω οργανισμοί διαχειρίζονται νόμιμα τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης των έργων του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο διεθνών αμοιβαίων συμφωνιών, και τα αντίστοιχα τέλη αδειοδότησης καταβάλλονται δεόντως».

Η ανακοίνωση από την πλευρά των εκπροσώπων του Μίκη Θεοδωράκη

Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καλλιτεχνικός κόσμος διχάστηκε καθώς κάποιοι υποστήριξαν τους δύο τραγουδιστές που θα είναι οι ερμηνευτές της περιοδείας και άλλοι την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι.

Η πλευρά της οικογένειας του Μίκη Θεοδωράκη δεν είχε πάρει θέση μέχρι σήμερα, που εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανάμεσα σε άλλα, αναφέρονται και τα εξής:

«Επειδή το όνομα και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι εκ των πραγμάτων αναμεμιγμένο στο γνωστό θέμα της παγκόσμιας περιοδείας για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ’ ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ’ ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι “απαγορεύεται το απαγορεύεται”, ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του.

Εφ’ όσον δεν αντιτίθεται σε κάποια διάταξη νόμου η περιοδεία αυτή, που μάλιστα φαίνεται να είναι περιοδεία υψηλών προδιαγραφών και από πλευράς συντελεστών και από πλευράς αιθουσών στις οποίες θα λάβουν χώρα οι συναυλίες και εφ’ όσον οι παραπάνω απόψεις του δημιουργού που εκπροσωπούμε μας δεσμεύουν απόλυτα, ενώ βεβαίως δεν έχουμε καμμία αρμοδιότητα σε θέματα του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να προβούμε σε κάποια ενέργεια αλλά θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του».