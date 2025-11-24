Σε έντονη αντιπαράθεση, που μάλλον θα φτάσει και στις δικαστικές αίθουσες, βρίσκεται ο Γιώργος Χατζιδάκις, θετός γιος του Μάνου Χατζιδάκι και κληρονόμος του έργου του, με τον συνθέτη και αναπληρωτή καθηγητή στο Berklee College of Music, Πάνο Λιαρόπουλο.

Αφορμή η μεγάλη παγκόσμια περιοδεία που έχει ανακοινώσει ο δεύτερος υπό το σχήμα του Hellenic Music Ensemble και ερμηνευτές τους Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη, η οποία βασίζεται σε έργα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από τη γέννησή τους.

Το πρόγραμμα των συναυλιών θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου στο Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο και θα περιλαμβάνει σταθμούς σε ΗΠΑ και Αυστραλία και παρουσιάσεις σε χώρους όπως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και η Όπερα του Σύδνεϊ.

«Μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του»

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν η εταιρεία παραγωγής, η GTP Entertainment απευθύνθηκε στη Seed Point, που διαχειρίζεται το έργο του Μάνου Χατζιδάκι εκ μέρους της οικογένειας, ζητώντας άδεια για χρήσεις που σχετίζονται με την περιοδεία.

Το αίτημα απορρίφθηκε, όπως γράφει σε ανακοίνωνσή του ο Γιώργος Χατζιδάκις: «Μετά τον θάνατό του (Μάνου Χατζηδάκι), ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».

Παρ όλα αυτά, η παραγωγή συνέχισε τον σχεδιασμό της περιοδείας και ανακοίνωσε ημερομηνίες, χώρους και σταθμούς, γεγονός που οδήγησε τον Γιώργο Χατζιδάκι σε δημόσια αντίδραση και νομικές ενέργειες.

«Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες», γράφει στην ανακοίνωση του, όπως και ότι η στάση της οικογένειας βασίζεται στην πορεία και στη συμπεριφορά του συνθέτη απέναντι στο έργο του.

Έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες

Χαρακτηριστικά σημειώνει πως ο Μάνος Χατζιδάκις είχε ένα σταθερό μέλημα, να προστατεύει την παρουσίαση της μουσικής του και να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε κάθε δημόσια χρήση.

«Το να ισχυρίζεται κανείς ότι “τιμά” τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός “Χατζιδακικού ήθους”», υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων.

Η πλευρά των διοργανωτών υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από εκδοτικές εταιρείες του εξωτερικού για όλες τις χρήσεις που απαιτούνται σε συναυλίες εκτός Ελλάδας και ότι η περιοδεία προχωρά σύμφωνα με το αρχικό πλάνο.

Οι πρώτες στάσεις της Παγκόσμιας Περιοδείας στην Ευρώπη

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater

Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall

Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle

Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal