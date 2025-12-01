Οι αρχές στη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη αγωνίζονται να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να βρουν εκατοντάδες αγνοούμενους, μετά τον θάνατο περισσότερων από 900 ανθρώπων σε καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ολόκληρη τη νότια Ασία.

Στο πιο πρόσφατο παράδειγμα της επίδρασης της κλιματικής κρίσης στα μοτίβα των καταιγίδων και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι έντονες βροχές του μουσώνα, που επιδεινώθηκαν από έναν τροπικό κυκλώνα, έχουν κατακλύσει τμήματα της νοτιοανατολικής Ασίας τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη ή βασικά εφόδια.

Εν τω μεταξύ, στη Σρι Λάνκα της νότιας Ασίας, ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσε ο κυκλώνας Ditwah αυξήθηκε απότομα την Κυριακή σε 334, με πολλούς ακόμη αγνοούμενους και τις χαμηλού υψομέτρου περιοχές της πρωτεύουσας, Κολόμπο, να βρίσκονται κάτω από το νερό, σύμφωνα με τις αρχές.

Πρόκειται για τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει το νησί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μετά το καταστροφικό τσουνάμι του 2004 που σκότωσε περίπου 31.000 ανθρώπους και άφησε περισσότερους από ένα εκατομμύριο άστεγους.

Ο πρόεδρος Anura Kumara Dissanayake, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεσμεύτηκε να ανοικοδομήσει τη χώρα με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. «Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη και πιο δύσκολη φυσική καταστροφή στην ιστορία μας», δήλωσε σε ομιλία του προς τον λαό. «Σίγουρα, θα χτίσουμε μια καλύτερη χώρα από αυτή που υπήρχε πριν».

Στην Ινδονησία, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περισσότεροι από 442 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 402 αγνοούνται, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να φτάσουν σε μερικές από τις πιο πληγείσες περιοχές του νησιού Σουμάτρα, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν αποκλειστεί χωρίς βασικά εφόδια.

Πάνω από 160 οι νεκροί στην Ταϊλάνδη

Στην Ταϊλάνδη, όπου τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας, οι αρχές συνέχισαν να παρέχουν βοήθεια και να αποκαθιστούν τις ζημιές. Τα μέτρα ανακούφισης που έλαβε η ταϊλανδική κυβέρνηση περιλαμβάνουν αποζημίωση για τα νοικοκυριά που έχασαν μέλη της οικογένειάς τους. Ωστόσο, η αντίδραση της Ταϊλάνδης στην πλημμύρα έχει προκαλέσει αυξανόμενη κριτική από το κοινό, ενώ δύο τοπικοί αξιωματούχοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω των φερόμενων παραλείψεών τους.

Η ετήσια περίοδος των μουσώνων, που συνήθως διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, συχνά φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις, προκαλώντας κατολισθήσεις και πλημμύρες. Φέτος, μια τροπική καταιγίδα επιδείνωσε τις συνθήκες, και ο αριθμός των θυμάτων στην Ινδονησία και την Ταϊλάνδη είναι από τους υψηλότερους για πλημμύρες σε αυτές τις χώρες τα τελευταία χρόνια.

Στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, την Κυριακή, οι χαμηλού υψομέτρου περιοχές πλημμύρισαν μετά από έναν ισχυρό κυκλώνα που έφερε ισχυρές βροχές που προκάλεσαν κατολισθήσεις σε όλο το νησί, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους και αφήνοντας πολλούς άλλους αγνοούμενους. Σχεδόν 148.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και στεγάζονται σε προσωρινά καταλύματα.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έκταση των ζημιών στην πιο πληγείσα κεντρική περιοχή μόλις τώρα αποκαλύπτεται, καθώς οι εργαζόμενοι στην παροχή βοήθειας καθαρίζουν τους δρόμους που έχουν μπλοκαριστεί από πεσμένα δέντρα και κατολισθήσεις.