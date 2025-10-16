Αδιανόητη ταλαιπωρία βιώνουν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό εξαιτίας της κίνησης, καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές που φτάνουν τα 17 χλμ από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Πειραιά.

Αιτία του μεγάλου μποτιλιαρίσματος είναι η βλάβη σε τουριστικό λεωφορείο στον κλάδο εξόδου προς Γλυφάδα. Λίγο μετά την ακινητοποίηση του λεωφορείου ακινητοποιήθηκε δεύτερο όχημα στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη ενώ σημειώθηκε και τροχαίο στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά.

Προβλήματα στην Αττική Οδό

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό φτάνουν τη μισή ώρα.