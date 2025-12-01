Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την παρουσία ανήλικων παιδιών μέσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ τους είχε σερβιριστεί αλκοόλ.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στο Περιστέρι.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την παρουσία δεκαπέντε ανήλικων ατόμων, που διασκέδαζαν μέσα στο κλαμπ ενώ κατανάλωναν αλκοόλ, παρότι αυτό απαγορεύεται.

Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του υπευθύνου του καταστήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από ειδικές υπηρεσίες, δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε. και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενισχύοντας τον αυστηρό και στοχευμένο χαρακτήρα των ελέγχων, που θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της Αττικής.